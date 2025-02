El error que cometió Jorge Rial en la crianza de su hija Morena

Al tiempo que sobre los errores que cometió en la crianza de Morena, Rial se sinceró: “Ojalá que esto sirva para detonarle y que vuelva al buen camino. Ella tiene muchas más oportunidades que otros pibes. No afanó para morfar, porque nunca le faltó nada. Tal vez ese fue el error, darle de más. Yo fui aprendiendo a los golpes, en el camino, me equivoqué un montón de veces, algunos aciertos he tenido”.

Morena Rial

“Intenté todo y los que me conocen lo saben. La pasé mal. Cuando tuve el infarto supe que era por Morena, una decantación del sufrimiento. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en esto. Pero es mi hija, lo lleva y se va a seguir llamando Morena Rial siempre”, agregó el periodista.

En tanto, además de admitir sus equivocaciones como padre, Jorge Rial comparó su vida con la de su hija mayor. “Yo no anduve por el camino de la delincuencia, tengo 63 años y sigo laburando al ritmo que cuando tenía 20. Me gusta laburar, no conozco ninguna otra manera de vivir. Yo le tendí la mano muchas veces, me la rechazó y se la volví a dar. No es que la dejé, ni siquiera en los peores momentos”, confió apesadumbrado y concluyó asegurando: “Uno no puede tener la vida pendiente de una persona que tomó un camino distinto al mío”.

jorge rial 1.jpg

La primera e impactante foto de Morena Rial detenida en la comisaría de San Telmo

Morena Rial fue detenida este miércoles en un hotel del centro porteño, acusada de haber participado junto a varias personas de un robo a una casa de la localidad de Villa Adelina.

La información empezó a circular muy temprano y se confirmó luego de que se viralizara la foto de la influencer, en ojotas y esposada, tras ser detenida.

Morena Rial

El parte policial que trascendió dice que Morena participó de un robo conocido como modalidad "escruche" junto a otros cómplices en Villa Adelina y fue captada por cámaras municipales y privadas luego de cometer el hecho ilícito del que se investiga.

También se supo que el robo fue denunciado por un hombre que explicó que habían ingresado a su casa de la calle José María Moreno al 2000, rompiendo una ventana para llevarse varias de sus pertenencias, tras lo cual las cámaras determinaron la identidad de los autores.