El escandaloso motivo por el que Zaira Nara se separó de Jakob von Plessen

Embed

“Cuando se enteró Zaira, imaginate... Fue un escándalo. Cuando ellos viajan a Europa, en la casa de Wanda salta el tema del micrófono”, reveló Pampito.

“Es cuando ellos se separan, que da la información Guido, después ellos intentan volver y sale Yanina Latorre a contar lo del polista, ahí es cuando él se entera de esto, como tenían idas y vueltas, él habría puesto un micrófono debajo de la mesa, para escuchar qué hablaba Zaira", detalló.

Y finalizó: "En Europa, delante de Norita, Wanda y Mauro, tienen una discusión y ahí sacan el tema del micrófono. No sé si descubrió o no algo”, añadió el panelista".

Zaira Nara anunció su separación de Jakob Von Plessen con un profundo mensaje

A través de su cuenta de Instragram y a través de un conmovedor posteo, Zaira Nara sorprendió al anunciar su separación de su marido Jakob Von Plessen, padre de sus dos hijos Malaika y Viggo.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la hermana de Wanda Nara en un comunicado que publicó hace pocos minutos.

Los rumores de crisis habían comenzado en mayo pasado, con versiones de infidelidad del empresario turístico, pero Zaira hizo caso omiso de las sospechas. "No estaba separada, pero hubo un temblequeo, que se yo”, reconoció en aquella ocasión, en una entrevista con LAM.

En aquel momento, la modelo le habñia comentado a través de un mensaje a Pía Shaw. "Somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nadie’”.

En julio, la pareja se amigó aunque no había blanqueado la separación, con un viaje romántico y dulces posteos en la cuenta de ambos.

zaira nara se separó.jpg