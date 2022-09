Zaira Nara anunció su separación de Jakob Von Plessen con un profundo mensaje

zaira nara mensaje separación.jpg

Los rumores de crisis habían comenzado en mayo pasado, con versiones de infidelidad del empresario turístico, pero Zaira hizo caso omiso de las sospechas. "No estaba separada, pero hubo un temblequeo, que se yo”, reconoció en aquella ocasión, en una entrevista con LAM.

En aquel momento, la modelo le habñia comentado a travñes de un mensaje a Pía Shaw. "Somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nadie’”.

En julio, la pareja se amigó aunque no había blanqueado la separación, con un viaje romántico y dulces posteos en la cuenta de ambos.

La reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron por Jakob von Plessen

Tras el íntimo festejo que Wanda Nara le organizó a Zaira Nara por su cumpleaños número 34 el pasado 15 de agosto, la modelo y conductora reaccionó de manera particular cuando le consultaron sobre su relación con Jakob Von Plessen, padre de sus hijos, Malaika y Viggo.

En charla con el programa Implacables, El Nueve, Zaira contó primero sobre cómo acompañó a su hermana en su nuevo emprendimiento empresarial.

"Nos fuimos a Miami a presentar la marca de cosmética de ella, todo un sueño y un logro, estamos muy felices", precisó la modelo y conductora.

Y consultada sobre el conflicto judicial de su hermana con Carmen, ex empleada, contestó: "No me quiero meter en un tema muy delicado".

En cuanto el cronista le preguntó por su situación con Jakob Von Plessen tras aquellos rumores de crisis, la modelo contestó con una sonrisa: "Sí, todo bárbaro".

Y el cronista agregó: "Si querés, peleate así también te preguntamos a vos". Y la modelo contestó sincera y entre risas: "No, está bien. Prefiero que me sigan preguntando por Wanda".