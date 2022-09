Zaira Nara, sobre la nueva vida de Wanda Nara en Turquía: "A ella le preocupa mucho..."

En tanto, sobre la mayor preocupación de Wanda Nara en semejante y radical cambio de vida, Zaira aseguró que pasa por sus 5 hijos. "Es muy difícil el cambio de país cuando tenés hijos con el tema del colegio, médicos, el idioma" reveló; al tiempo que afirmó: "Es todo un desafío... ir a un país tan distinto y empezar todo desde cero", si bien dejó en claro que no pudieron hablar demasiado sobre el tema.

Zaira Nara sobre Wanda Turquía - Es muy difícil cambiar de ciudad - captura.jpg La mayor preocupación de Wanda Nara en el desembarco en Turquía está relacionada con la adaptación de sus 5 hijos, reveló su hermana Zaira Nara en LAM (América TV).

No obstante, Zaira Nara reveló que a Wanda "Le preocupaba mucho no saber cuánto tiempo sería el contrato, por el colegio de los chicos más que nada", si bien aclaró no estar al tanto en qué quedó. "Sé que había varias propuestas. Está pasando todo ahora porque llegó hace un rato. Wanda ahora está con mucho trabajo", agregó.

Al tiempo que la menor de las Nara concluyó deslizando: "Supongo que cuando termine con las grabaciones (de ¿Quién es la máscara?, en Telefe) va a organizar todo los temas familiares y la mudanza. Mamá en Italia y es la que viaja a París para encargarse de los chicos mientras Wanda está trabajando y con las grabaciones".

Embed

Natalia Oreiro habló contundente de su relación con Wanda Nara tras la versión de enfrentamiento: "Me da pena..."

El próximo lunes a las 22:30 arranca ¿Quién es la máscara?, la gran producción de Telefe que tiene a Natalia Oreiro como conductora. Y Wanda Nara le puso su cuota de pimienta al esperado debut con las versiones de enfrentamiento con la artista uruguaya.

Luego de que Yanina Latorre dijera en LAM que Oreiro se habría enojado con la esposa de Mauro Icardi por su supuesta falta de profesionalismo en ¿Quién es la máscara?, Natalia aclaró en diálogo con PrimiciasYa cómo es su relación con la rubia.

Wanda Nara

En un adelanto de la entrevista exclusiva con Oreiro, la cantante manifestó: "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice. Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas".

"Creo que no se lo merece porque es re laburadora, tiene una familia enorme y un montón de cosas... Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprendemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", cerró Natalia Oreiro en relación al viaje sorpresivo que hizo Wanda en la noche del martes.