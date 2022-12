El especial regalo de Agustín a Marcos en Gran Hermano 2022

"¡Marcoooooooos!", ingresó Agustín a puro grito y corriendo para abrazarse con el Primo, que no podía creer verlo.

Embed

Lo cierto es que en la primera noche del reencuentro, tuvieron una extensa charla en la habitación y Frodo le dio un especial obsequio a su amigo.

Agustín le dio una cadena con una cruz y Marcos, que es muy creyente, se lo agradeció: "Es de los mejores regalos que me pueden hacer", dijo.

En las redes, este regalo tuvo mucha repercusión, ya que Agustín le contó a Marcos la historia de El Señor de los Anillos, al tiempo que él mismo se acomodaba un colgante similar como muestra de formar parte de la misma comunidad.

Además, Marcos le contó que estaba comiendo poco y su amigo le llamó la atención por no comer lo que debería.

Embed

Gran Hermano 2022: Agustín se quebró en vivo al hablar de su relación con Marcos tras su eliminación

Agustín Guardis no fue la excepción por lo que este lunes se sentó en los estudios de Telefe para someterse a las preguntas de los analistas en el íntimo con Santiago del Moro.

Y tras aclarar varios de sus polémicos dichos, que fueron los que hicieron que el público le bajase el pulgar, el octavo eliminado del reality se emocionó hasta las lágrimas al ver un video de la tristeza del salteño, Marcos Ginocchio, tras su salida del juego.

"Con él desde el principio tuvimos una relación muy especial. Yo siempre entré a jugar muy fuerte. Siempre dije que era un jugador nato, que era el estratega de la casa. Pero con él me pasó esas cosas que no te esperás que te pasen en una competencia como ésta", explicó Agustín.

agregó:"Encontré a alguien que es un tipazo, un pibe de diez. Es lo mejor que hay. A mí me contenía mucho. Era el pibe que me ponía los pies sobre la tierra. Cuando yo estaba demasiado obnubilaba con el juego, venía, me hablaba o con un gesto, él me sacaba de ahí".