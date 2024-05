El espectacular look de Flor Peña en la presentación de Mamma Mia! en Buenos Aires: las fotos

Flor Peña 5.png

Por supuesto con la música de ABBA, cuyos autores no son otros que Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Catherine Johnson, la dirección de Ricky Pashkus, la coreografía de Vero Pecollo, dirección vocal de Matías Ibarra y la producción de Miguel Pardo a través de Pardo Producciones, el elenco entero se mostró expectante por levantar el telón en la icónica sala teatral a metros del Congreso de la Nación.

Cabe recordar que la versión cinematográfica de Mamma Mia! fue un enorme éxito a nivel mundial allá por 2008, con los protagónicos de Meryl Streep, Pierce Brosnam, Amanda Seyfried, Colin Firth, Christine Baranski y Julie Walters.

Así, Peña se mostró tan ansiosa como elegante en la conferencia de prensa junto sus compañeros de elenco con un outfit total blue, compuesto por un palazzo y camisola escotada, sandalias al tono y pelo suelto, que no pasó desapercibida. ¡Una diosa!

Flor Peña 4.png

RS FOTOS.

Flor Peña se mostró terminante frente a las críticas que tuvo Guillermo Francella al hablar de Javier Milei

En abril pasado Guillermo Francella declaró su apoyo al gobierno de Javier Milei y esto despertó una ola de críticas en sus colegas. En medio de la polémica, Florencia Peña se expresó al respecto y fue categórica con sus palabras.

La actriz fue invitada al programa de streaming conducido por La Negra Vernaci y Humberto Tortonese en Olga, y allí manifestó su postura en torno a lo que estaba viviendo su colega y compañero de tira durante muchos muchos años.

"Guille y yo pensamos distinto. Pero lo adoro, le tengo un gran cariño. Hablé con él en estos días por todo lo que estaba pasando. Esta cosa de que a cada actor que aparecía en escena le preguntaban qué pensaba de lo que dijo... Y claro, lo que él dijo fue una vez y se replicó mil veces", comenzó diciendo.

Florencia Peña Guillermo Francella

Luego habló más en profundidad y analizó: "Hubo un ensañamiento en querer que todos opinemos sobre lo que dice el otro. Y yo creo el foco no tiene que estar puesto en qué opinamos nosotros porque no le cambiamos la vida a la gente, yo no soy funcionaria y él tampoco".

"Estamos desviando el foco, cuando es que el INCAA está cerrado en este momento, y nos estamos dedicando a ver quién le pega o no a Guillermo. No es por ahí. Cada uno puede pensar lo que quiere. Yo convivo con mucha gente que está en las antípodas de mi pensamiento, y puedo no solo trabajar, soy amiga", cerró la protagonista de Casados con Hijos.