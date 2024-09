Yanina Latorre explotó en vivo al enterarse de la traición de su madre con Maru Botana: "Sos un zorra"

Ahí, la producción mostró un video donde se la veía a la mamá de la panelista de LAM (América TV) sentada en la cafetería de Maru Botana de Belgrano.

"¡No me digas que mi mamá fue a lo de Maru Botana a comer! ¡Pedazo de vieja cho...! ¿Pagó con mi tarjeta de crédito en lo de Maru Botana? Acordate que cuando yo comía el rogel en su casa me bardeaba. ¡Que conchu...!", disparó Yanina enojadísima.

Instantes después, la rubía le envió un mensaje de voz a su mamá y le reprochó: "Mamá, sos una zorra. Vinimos hablando todo el camino por teléfono y te hiciste la pelotu... diciendo que los domingos no me molestás porque descanso, y te fuiste a tomar el te a lo de Maru Botana. Me imagino que no habrás pagado vos... ¡Lo que me falta es darle de comer a Maru Botana! Qué traidora".

Embed

La brutal respuesta de Yanina Latorre al descargo de Maru Botana: "Me jodió la vida"

Maru Botana publicó un descargo contundente luego de ser acusada por Jimena Monteverde de haberla bajado de un proyecto por celos profesionales.

"Estoy cansada que la gente me haga mal. Esta gente que tiene algún problema que no lo resolvió, que no se la agarre conmigo", afirmó la famosa cocinera y mencionó también a Yanina Latorre, que en el pasado contó que fueron amigas y las cosas terminaron mal entre ellas.

"No quiero hablar de Yanina porque quiero a Lola, me concentro en ella que me parece amorosa", añadió sobre la integrante de LAM.

Tras el descargo de Maru, la angelita no demoró en dar una respuesta. "¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí, todo lo que conté de la Facultad es verdad. Maru Botana era una turra resentida y me jodió la vida", sostuvo.

Y remató: "No necesito que te concentres en Lola, de ella me ocupo yo. Los demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse, ¿por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo Maru. No te quiere nadie".