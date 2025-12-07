El angustiante momento de una ex Gran Hermano que no puede pagar el alquiler: "Salgo a..."
Una ex participante de Gran Hermano reconoció el difícil momento económico que atraviesa tras la fama alcanzada en el reality y volvió a trabajar de delivery.
La popularidad que toman los participantes de Gran Hermano (Telefe) al momento de ingresar a la famosa casa es muy alta pero en muchos casos ese nivel de exposición no puede ser sostenido en el tiempo o materializado en trabajo fijo una vez pasado el tiempo del programa.
KatiaLa Tana Fenocchio estuvo invitada al programa de streaming Se picó (Repúbliza Z) que conduce Gastón Trezeguet y dio detalles del complicado presente económico que atraviesa y la tiene muy preocupada.
"Fue un noviembre muy difícil. Abandoné OnlyFans porque es muy difícil, tenés que tener a un contacto para atraer gente. Está re complicado mal", comenzó. Y agregó con total sinceridad: "De trabajo está todo mal, no tengo nada. No me sale nada y salgo a deliverear de nuevo. Estoy desocupada y no me están saliendo laburos".
"No están saliendo laburos, invertí en stream y ahora tengo que pagar las tarjetas que están al rojo vivo. Eso es una inversión y al toque no te va a dar plata. Necesitas muchos seguidores para que empieces a tener logros en la plataforma y que empiece a monetizar, no es así nomás. Armé lo del showroom y ventas online pero también está complicado", explicó sobre una inversión que hizo y la cual le está costando pagarla.
La Tana comentó que su novio la ayuda y le paga el alquiler: "Si no fuese por mi novio, no sé, me está pagando el alquiler. Está complicado posta", y que a raíz de la falta de ingresos volvió a hacer entregas con su moto.
"A mí no se me caen las uñas, ayer agarré la moto y me fui a laburar. Me acompañó un amigo porque desde que soy conocida, no había vuelto a ser delivery y me daba cosa ir sola. Mi amigo me acompañó y cuando él me dio el pedido de la mochila, se nos cayó al piso. Era sushi, la clienta vio la situación y se fue a su casa, nunca me abrió la puerta. Yo no me iba a poner a discutir porque iba a terminar perdiendo yo, que quedo expuesta y soy conocida", relató.
Y explicó que ahora quedó debiéndole ella a la aplicación tras el percance que tuvo al momento de entregar una comida a domicilio: "Fui al local a devolverlo pero me lo cobraron igual porque no lo podían vender. En soporte tuve que poner que lo iba a devolver pero no me atendía nadie, entonces me lo llevé a mi casa y encima no como sushi porque no me gusta", se lamentó.
"Debo 80 mil pesos a la aplicación. Tenía dos pedidos pero si no entregás el primero, no te habilita el segundo porque la ruta de la aplicación ya no te figura más. Me tuve que quedar con esas dos hamburguesas y quedé debiéndole a la aplicación. Salí a gastar tiempo, plata y me re angustié", concluyó la ex Gran Hermano.
Las ex Gran Hermano que fueron echadas de un boliche en medio de un escándalo
Katia La Tana Fenocchio, Chiara Mancuso y Luciana Martínez fueron echadas de un boliche luego de una tensa discusión con personal de seguridad del lugar y se conocieron los detalles por parte de unas de las protagonistas.
"Las echaron de un boliche, lo contó Luciana acá al aire", le dijo Nicolás Peralta a La Tana. Y ahí la invitada al streaming dio detalles de lo sucedido: "Nos echaron como perros. Fue tremendo, vinieron los de seguridad y todo, una re secuencia. Nos dijeron que nos vayamos y nos sacaron".
"Estábamos en el vip, un chabón me empujó y le dije que a mí no me empuja nadie. Querían que pasemos para el otro lado del vip pero no se podía porque era como un vip dentro del vip, pero este tipo de seguridad nos empujó y me calenté. La culpa fue de él, nos habló mal y eso me molestó", detalló la ex Gran Hermano.
Y cerró sobre la discusión que terminó con las tres fuera de la discoteca: "Le pedí que me hablara bien y el tipo reaccionó pésimo.´Estas están buscando quilombo, llamen a los de seguridad´, decía y nos sacaron. fue horrible y nos fuimos porque lo último que faltaba era que nos saquen fotos y nos escrachen por todos lados. No me gustó la forma en que nos sacaron y tanta secuencia".