El angustiante momento de una ex Gran Hermano que no puede pagar el alquiler: "Salgo a..."

La Tana comentó que su novio la ayuda y le paga el alquiler: "Si no fuese por mi novio, no sé, me está pagando el alquiler. Está complicado posta", y que a raíz de la falta de ingresos volvió a hacer entregas con su moto.

"A mí no se me caen las uñas, ayer agarré la moto y me fui a laburar. Me acompañó un amigo porque desde que soy conocida, no había vuelto a ser delivery y me daba cosa ir sola. Mi amigo me acompañó y cuando él me dio el pedido de la mochila, se nos cayó al piso. Era sushi, la clienta vio la situación y se fue a su casa, nunca me abrió la puerta. Yo no me iba a poner a discutir porque iba a terminar perdiendo yo, que quedo expuesta y soy conocida", relató.

Y explicó que ahora quedó debiéndole ella a la aplicación tras el percance que tuvo al momento de entregar una comida a domicilio: "Fui al local a devolverlo pero me lo cobraron igual porque no lo podían vender. En soporte tuve que poner que lo iba a devolver pero no me atendía nadie, entonces me lo llevé a mi casa y encima no como sushi porque no me gusta", se lamentó.

"Debo 80 mil pesos a la aplicación. Tenía dos pedidos pero si no entregás el primero, no te habilita el segundo porque la ruta de la aplicación ya no te figura más. Me tuve que quedar con esas dos hamburguesas y quedé debiéndole a la aplicación. Salí a gastar tiempo, plata y me re angustié", concluyó la ex Gran Hermano.

Las ex Gran Hermano que fueron echadas de un boliche en medio de un escándalo

Katia La Tana Fenocchio, Chiara Mancuso y Luciana Martínez fueron echadas de un boliche luego de una tensa discusión con personal de seguridad del lugar y se conocieron los detalles por parte de unas de las protagonistas.

"Las echaron de un boliche, lo contó Luciana acá al aire", le dijo Nicolás Peralta a La Tana. Y ahí la invitada al streaming dio detalles de lo sucedido: "Nos echaron como perros. Fue tremendo, vinieron los de seguridad y todo, una re secuencia. Nos dijeron que nos vayamos y nos sacaron".

"Estábamos en el vip, un chabón me empujó y le dije que a mí no me empuja nadie. Querían que pasemos para el otro lado del vip pero no se podía porque era como un vip dentro del vip, pero este tipo de seguridad nos empujó y me calenté. La culpa fue de él, nos habló mal y eso me molestó", detalló la ex Gran Hermano.

Y cerró sobre la discusión que terminó con las tres fuera de la discoteca: "Le pedí que me hablara bien y el tipo reaccionó pésimo.´Estas están buscando quilombo, llamen a los de seguridad´, decía y nos sacaron. fue horrible y nos fuimos porque lo último que faltaba era que nos saquen fotos y nos escrachen por todos lados. No me gustó la forma en que nos sacaron y tanta secuencia".