El gesto más tierno de Maxi López al volver a ver a su hija Elle: la dulce actividad que compartieron
Tras semanas de distancia, Maxi López volvió a Suiza y protagonizó un emotivo reencuentro con su familia.
7 dic 2025, 18:13
Maxi López volvió a Suiza para reencontrarse con su familia y, apenas instalado, quiso compartir con sus seguidores un momento muy especial junto a su hija Elle.
En sus historias de Instagram publicó un video que refleja la intimidad de ese reencuentro: con la pequeña subida a sus hombros, la ayudó a colocar la estrella en lo más alto del árbol navideño. “Esperaba a su Daddy para poner la estrella”, escribió emocionado, dejando ver cuánto significaba ese gesto después de tantas semanas lejos.
Su pareja, Daniela Christiansson, atraviesa la recta final de su embarazo y está a punto de convertirse en madre nuevamente con la llegada de Lando, el segundo hijo de la familia.
La participación de López en MasterChef Celebrity (Telefe) lo mantuvo vigente en la escena mediática y le permitió mostrar un costado más cálido, distinto al que muchos recordaban de su pasado futbolístico.
Embed
Cómo fue el tan ansiado reencuentro entre Maxi López y su familia en Suiza
Después de pasar 47 días fuera de su hogar, Maxi López volvió a Suiza para estar junto a Daniela Christiansson en la etapa final de su embarazo. El regreso fue tan esperado como conmovedor: en cuanto se hizo presente, la pequeña Elle corrió hacia él con los brazos abiertos, protagonizando una escena cargada de ternura.
La modelo decidió inmortalizar ese instante familiar en su perfil de Instagram y lo acompañó con una palabra que resume todo: “reencuentro”. Días antes, ya había compartido una imagen enternecedora de Elle aguardando la llegada de su papá. “Alguien está esperando que su papi llegue”, escribió. El exfutbolista confesó en varias oportunidades lo difícil que resulta estar lejos de su familia en Europa cuando se encuentra en Argentina, y viceversa. Su participación en lo mantuvo presente en la prensa y le otorgó un renovado nivel de popularidad, aunque también significó estar distanciado de quienes más quiere.