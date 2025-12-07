El gesto más tierno de Maxi López al volver a ver a su hija Elle: la dulce actividad que compartieron

Embed

Cómo fue el tan ansiado reencuentro entre Maxi López y su familia en Suiza

Después de pasar 47 días fuera de su hogar, Maxi López volvió a Suiza para estar junto a Daniela Christiansson en la etapa final de su embarazo. El regreso fue tan esperado como conmovedor: en cuanto se hizo presente, la pequeña Elle corrió hacia él con los brazos abiertos, protagonizando una escena cargada de ternura.

La modelo decidió inmortalizar ese instante familiar en su perfil de Instagram y lo acompañó con una palabra que resume todo: “reencuentro”. Días antes, ya había compartido una imagen enternecedora de Elle aguardando la llegada de su papá. “Alguien está esperando que su papi llegue”, escribió. El exfutbolista confesó en varias oportunidades lo difícil que resulta estar lejos de su familia en Europa cuando se encuentra en Argentina, y viceversa. Su participación en lo mantuvo presente en la prensa y le otorgó un renovado nivel de popularidad, aunque también significó estar distanciado de quienes más quiere.

Elle, hija de Maxi