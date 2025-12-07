Camilota reaccionó ante las acusaciones de usar la plata donada para su hermano Thiago Medina: "Duele"

“No es cierto nada de lo que decís. Quedate tranquilo, tengo mi vida, mis esfuerzos y mis logros. No necesito explicarme con agresión. Igual te deseo tranquilidad”, explicó la hermana de Thiago Medina mostrando los terribles mensajes que recibió.

Y agregó: “No es tan así como lo planteás. Yo sé lo que hago, lo que trabajo y cómo vivo. No voy a entrar en agresiones, que tengas un buen día”.

No conforme con esto, Camilota decidió grabar un video donde se explayó acerca de esta situación que le toca vivir a diario desde las redes.

“La verdad que feo como leo los mensajes. Muchos hablan, pero muchos saben de mí, así que... Ya dije: las donaciones ya fueron la primera semana, pero yo no le tengo que dar explicaciones a nadie", precisó Camila Deniz.

Y añadió con sinceridad: "Me duele en el corazón porque esta cara de cansada, que no me hago nada, o sea, es porque yo me esfuerzo, me esfuerzo, me mudé. No hay nada raro, no hay nada que esconder".

"Pero me entristece del otro lado que la gente opine así de mí. Así que nada, acá dos besitos y que Dios los bendiga”, concliuyó su descargo Camila Deniz.

camilota descargo tras ser acusada de usar donaciones a su hermano thiago medina

Camilota explicó cómo pudo mudarse a su nuevo departamento

Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, salió a responderle a todos aquellos que la acusaron de utilizar el dinero donado para la recuperación del ex Gran Hermano tras su grave accidente en moto para su nueva vivienda.

“Me costó, lloré, dudé, pero no bajé los brazos. Lo soñé, lo busqué y lo logré. Hoy empieza un nuevo capítulo”, describió a corazón abierto la joven junto a la postal de su nuevo hogar, lo que generó de inmediato una andanada de críticas.

"Hace un mes ni tenías plata para ayudar a tu hermano que estaba en el hospital... Perdón pero hoy te comprás una departamento? Una casa? Mmmm no sé", "Gracias a las donaciones y a la plata que te dio la gente. Agradecele a ellos", son sólo algunos de los filosos comentarios que le dejaron a Camilota en su publicación.

“Yo venía juntando plata y tenía mis ahorros. No usé donaciones ni nada que no me correspondiera. Hablan por hablar”, aclaró por aquel entonces Camilota en diálogo con Teleshow explicando de dónde sacó el dinero para independizarse a las semanas del alta médica de su hermano.