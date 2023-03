El ex de Julieta de Gran Hermano 2022 se defendió tras ser acusado de tóxico: "Tuvimos escenas de..."

“Ella se acuerda solo de lo malo y no de lo lindo. Algunos días discutíamos como cualquier otra pareja”, aseguró el joven luego de lo que contó su ex en el reality de Telefe.

Y luego reconoció: “Tuvimos un par de escenas de toxicidad pero yo también me hago cargo de que al ser mi primera relación con ella, mi primera relación amorosa, es como que a veces estábamos viendo cómo encarar la relación y no hacía las cosas bien”.

“Le hacía alguna escena de celos o alguna boludez que tampoco son tan graves. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas”, afirmó Francia.

Y sobre las palabras de Disney, donde sostuvo que un ex “es pi.. chico”, el cantante fue contundente: “Ella no dijo mi nombre en ese momento y yo me siento muy seguro de mi cuerpo".

La familia de Julieta de Gran Hermano 2022 pasó información del afuera y ella lo confesó: el video

Julieta Poggio vivió un momento muy especial y recibió el miércoles a sus familiares en la casa de Gran Hermano 2022, donde se destacó su apasionado reencuentro con su novio, Lucca Bardelli.

Lo cierto es que durante la madrugada, en una charla con Nacho en la habitación, Disney confesó -sin querer- que su familia le pasó información del afuera.

La familia de la joven le marcó que no haga más comentarios agresivos sobre sus mascotas, dándole a entender que eso no caía bien en el exterior.

Sus familiares le marcaron que estuvo mal en hablar de esa manera de su perrita Mía. "Una cara como diciendo sos una pelot...", reconoció Julieta en charla con Nacho.

"Pobre Mía", le dijo el joven. "No, pobre no, ni digas pobre, ella la pasa bien con su cucha", remarcó Disney. "Imaginate vos estas 11 años con una persona que te diga que no te quiere", le contestó Nacho.

"No dije que no la quería, dije que no tenía la misma afinidad que con los otros perros", se defendió Julieta. Y Nacho comentó: "Ay Dios, pobre Mía".