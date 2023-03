La dura respuesta del ex de Julieta de Gran Hermano 2022 tras referirse a sus genitales: "Ella no es..."

“En su momento yo estaba pasando por algo personal, muy heavy. Entonces ella me bancaba mucho, era lo que yo pensaba. Ella se fue cansando, no me lo decía, hasta que de la nada me dejó de hablar y terminamos de una forma que no fue muy buena”, confió el joven en diálogo con Ángel de Brito en la pantalla de América TV.

Emmanuel Francia sobre Julieta Poggio - Captura LAM .jpg

Y tras reconocer que Julieta, tal como dijo ella dentro de la casa, fue su primera novia, sumó: “Ella tampoco era una santita. Yo estaba pasando por un momento en mi carrera que no era bueno, y ella no me apoyaba. Ella tiene un carácter muy especial, y yo soy un perfil más tranquilo”.

Asimismo, Emmanuel explicó por qué no trabajaba en aquella época que salía con la actual participante de Gran Hermano: “Estaba con contrato para un proyecto, no podía trabajar en otro lado, no podía ensayar”.

Por último, sobre la canción que se viralizó en las redes tras las declaraciones de Poggio en el reality, señaló: “El tema no es solamente personal, la idea es que la gente también se identifique”.

Embed

El ex novio de Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 le dedicó un tema y la destruyó en redes: "¿Por qué no contás lo tuyo?"

Hace unos días, Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 reveló que tuvo una relación tóxica con un participante de La Voz Argentina, Emmanuel Francia, a quien no recordó de la mejor manera. "Era un tóxico, un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo pero no hacía nada, no trabajaba", dijo Disney en charla con Camila Lattanzio.

Lo cierto es que la respuesta del cantante no tardó en llegar y fue a través de una canción con una polémica letra con la que le contestó a su ex pareja tras ser acusado de tóxico.

julieta poggio ex pareja.jpg

A través de sus redes sociales, donde suele compartir su música con los seguidores, Emmanuel le contestó a Julieta con la letra de un tema que él mismo escribió al ritmo de la melodía de En la intimidad, canción de Emilia Mernes y Callejero Fino.

"Siempre hablando mentiras frente a toda Argentina, vos solita estás quedando muy mal. Inventando sos buena, criticando una reina, la gente se da cuenta, no hace falta aclarar", comenzó el cantante.

Y agregó aún más picante en clara referencia a Disney: "Te falta humildad, respetar al otro un poco más. Hablás de mí pero lo tuyo, ¿Por qué no lo contás? Te reís y humillás, ni te importa cómo el otro está. Todo lo que sube baja, te lo hago recordar".