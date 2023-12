El explosivo descargo de Alex Caniggia al hablar de Gran Hermano España: "Está destruido"

Lo cierto es que la expulsión de Alex fue un tanto polémica, y causó opiniones encontradas dentro de los fanáticos del reality. "Yo los entiendo, pero a mí vinieron a tocarme las pelotas. Si me venís a tocar las pelotas, después allá vos que vas a pagar las consecuencias”, fueron las palabras de él en aquel momento.

Es por eso, que quizás guarda cierto rencor hacia la producción, lo cual explicaría su furia al hablar del programa. “Y me chup… más un huevo ser del equipo naranja o azul porque ya no hay equipo naranja desde que yo, el comandante man, se fue. Se destruyó, está destruido directamente, así que me chup.. un huevo quien gane Gran Hermano, que gane el que el público elija, pero el único ganador de este GH Vip 8, soy yo. Saludos a España, los amo”, completó en el video.

El emotivo video del reencuentro de Alex Caniggia con Melody Luz y Venezia: "Familia unida"

Este martes por la mañana Alex Caniggia regresó a la Argentina luego de su participación en Gran Hermano España, que finalizó con su polémica expulsión.

Tras estar lejos de su pareja, Melody Luz, y su hija Venezia, el mediático tuvo un emotivo reencuentro con ambas y compartió el momento con sus seguidores a través de sus redes sociales.

"Hola super papu te extrañamos tanto", escribió Melody junto a una foto de Alex con la beba a upa y en su perfil el contestó: "Ya con mamu y bebi, la familia lo más hermoso del mundo".

Alex Caniggia reencuentro con su hija

Más feliz que nunca de estar con su hija, el joven compartió otra foto con ella y expresó: "Con mi bebi hermosa de mi vida. 2 meses duros sin verte pero ya estoy con vos hija de mi vida. Te amo".

Por último, también publicó el video con el momento exacto en el que llega a su casa y abre la puerta para darle un fuerte abrazo a Melody y a la beba. "Familia unida. Las amo amores de mi vida", aseguró.