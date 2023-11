La frase bíblica que usó Melody Luz para responder si está otra vez embarazada de Alex Caniggia

melody luz 2023.jpg

Otra persona le preguntó por qué decide no exponer la carita de su hija, Venezia. "Es menor de edad, y no la quiero exponer a malas energías ni a malas intenciones”, expresó Melody.

La pareja de Alex Caniggia remarcó que espera que no sigan cuestionándole por qué evita mostrar la cara de su bebé. "Soy su mamá y así lo elijo... me parece que deberían dejar de cuestionarlo”, enfatizó.

“¿Cómo te llevás con tu cuerpo post maternidad? Es difícil aceptar los cambios y volver a como era”, le comentó otro usuario. "¡Súper! Creo que me gusta más que antes”, sentenció la bailarina.

Mariana Nannis contó la verdad del desalojo de Alex Caniggia y disparó contra Melody Luz

Hace unos días, en Socios del espectáculo (El Trece), Paula Varela contó que se comunicó con Mariana Nannis. La mediática reveló por qué echó a su hijo, Alex Caniggia, de su departamento del hotel Faena, y dirigió misiles para Melody Luz.

“Mariana no quiere, y realmente es lamentable, pero de verdad no le interesa mucho el acercamiento con el chico, con la familia, con nada”, afirmó la panelista luego de haber hablado con la ex pareja de El Pájaro Caniggia.

Mariana tiene entre ceja y ceja a Melody Luz porque dice que hizo "movimientos" a espaldas de Alex. "Lo que quiere es el dinero. Lo que también hay que ver es qué pasa cuando Alex se entere de todas estas movidas que está haciendo Melody Luz. Porque ella, en algún punto, no es la herida. El que está herido, el que tiene que tomar ciertas decisiones, es Alex”, remarcó Paula Varela.

Nancy Duré, en tanto, acotó por qué Alex hoy está más cerca de su padre que de su madre: "Cuando Mariana pide que ellos dejen el departamento del Faena, ellos van a vivir a un edificio donde el Pájaro Caniggia tiene su oficina. Es decir, ahí empieza a haber un pequeño acercamiento”.

Por ese gesto, el joven da un giro a favor de El Pájaro. "Ahí empieza a cambiar el discurso de Alex y empieza a decir ‘ahora entiendo a mi papá, esto no era tan así’. Por lo cual, cuando él entra a la casa (de ‘Gran Hermano’), Melody ya sabía que ahora el acercamiento iba para el lado del padre”, concluyó.