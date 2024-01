El feroz descargo de Brenda Di Aloy contra los periodistas que luego borró de forma inesperada

Y continuó: "Me comparan con mujeres a las que le han sido infieles y no quiero estar parada en un lugar que no me pertenece. Cris siempre ha sido el ser más increíble, dulce, sano, compañero y mi familia. Y así lo sigue siendo".

descargo de Brenda Di Aloy

“No quiero que sigan alimentando las mentiras de periodistas que ensucian nuestra relación con tal de tener un punto más de rating. No se crean todo lo que ven en la televisión", finalizó.

Sin embargo, en medio de la transmisión del Bailando de ayer, tras el cruce de Ángel de Brito y Cristian, la modelo decidió borrar el posteo que había publicado.

"Cris hablo en el #Bailando2023 Automáticamente Brenda borro el posteo. #LAM", escribieron desde la cuenta oficial de @elejercitodelam al mostrar el posteo.

Posteo eliminado de Brenda Di Aloy

Cris Vanadía habló de los rumores de romance con Coti Romero tras su ruptura con Brenda Di Aloy: "Jamás imaginé algo así"

Cris Vanadía habló este jueves en Intrusos (América TV) de su ruptura con Brenda Di Aloy, luego de que ella lo confirmara en su red social, y se refirió a los rumores de romance con Coti Romero.

En un móvil con el ciclo conducido por Flor de la V, Vanadía contó: "Jamás imaginé una situación así. Habíamos quedado en que lo íbamos a contra cuando cada uno se sintiera apto para hacerlo. No me sorprendió que lo dijera, a fines del año pasado habíamos tomado la decisión".

"Fue nuestro primer noviazgo, fue muy doloroso para los dos", remarcó el conductor de El streaming del Bailando. Acto seguido, cuando le preguntaron cuál fue el motivo por el que se separó con la hija de Yuyito González, reveló: "Fue una relación hermosa pero, el último año, empezamos a encontrarnos con distintos pensamientos, diferentes posturas sobre la vida".

"¿Tuvo que ver el Bailando 2023 (América TV)?", quiso saber Marcela Tauro. "Sí, fue algo más de todo esto. Cambié mi estilo de vida y estábamos menos tiempo juntos", afirmó.

También aseguró sobre los rumores que involucra a la ex Gran Hermano: "No hay terceros en discordia". "Yo le avisé que le iba a dar un beso, ya estaba armado. Nosotros estamos ahí para dar todo para el programa, en mi cabeza no era nada malo", detalló sobre la conversación que tuvo con Brenda del chape que se dio con Coti en el medio de una coreografía.