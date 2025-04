El feroz descargo de Yanina Latorre en respuesta a Roberto Castillo: "Sos violento y un..."

Ante los dichos de Yanina, el abogado le respondió desde su Instagram: "Yo no soy ningún cagón, estoy a la espera de que la Justicia me dé el derecho a contar la verdad sin que esto afecte la integridad de mis hijas. Pedí una o máximo dos entrevistas, ojalá estés dispuesta a entrevistarme mano a mano y decirme todo lo que quieras, pero también darme el tiempo para contar mi historia".

La respuesta de la conductora no se hizo esperar. "Sos cagón. Un tipo que maneja alcoholizado e insulta a la mujer como lo hiciste vos. Violento y cagón", comenzó diciendo la rubia.

"Un tipo que pone cautelares cuando la ex lo denuncia por violencia con pruebas es cagón. Un tipo que permite que la novia se meta en su vínculo con la madre de sus hijas, y que deje a la novia putearla en historias de Instagram, es cagón", siguió.

Yanina señaló que aceptar hacer un mano a mano. "Yo te entrevisto cuando quieras Castillo. Me vas a decir que tu ex es loca, tóxica, celosa, que la odia a Cinthia, que la trato de gato.... etc, etc, etc. Tengo los audios que filtraste.... pero ¿sabes qué? Igual seguís siendo violento y de eso no se vuelve", enfatizó.

No conforme con eso, la angelita fue por más. "Y para mí, los violentos son cagones. Nadie es perfecto. Todos comentemos errores. Seguramente la ex de Castillo los cometió, pero la violencia no", continuó.

"Castillo quiere la historia completa.... ¿Querrá justificar la violencia? La violencia no tiene justificación alguna", agregó.

Al finalizar, Yanina trató al abogado de solo estar interesado por fama. "Y por último, amor, te gusta más la cámara que el dulce de leche. Y eso no trae clientes... eso solo trae fotitos y likes", cerró.

El pedido de Roberto Castillo a Yanina Latorre tras el tremendo conflicto con su ex

