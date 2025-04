El pedido de Roberto Castillo a Yanina Latorre tras el tremendo conflicto con su ex

Y le aclaró a la conductora: "Pedí una o máximo dos entrevistas, ojalá estés dispuesta a entrevistarme mano a mano y decirme todo lo que quieras, pero también darme el tiempo para contar mi historia".

"Vos tenés una porción mínima de realidad y en eso te basas. Y lo respeto, pero yo conozco la historia completa y me gustaría contarla", retrucó el abogado.

En esa línea, Roberto Castillo continuó su defensa y reconoció su error en las imágenes de la tensa discusión con su ex: "Y como le dije a algún periodista en estos días, quienes intentaron ser suaves para conmigo en conversaciones privadas; peguen tranquilos, yo tampoco dudaría en destruir al hombre que se escucha en ese video".

"Por último, la exposición como consecuencia de mis causas me trae más trabajo, a mí no me interesó ser famoso - por el simple hecho de serlo- no creo que convierta a alguien en un ser superior ni distinto a los demás", finalizó la pareja de Cinthia Fernández.

roberto castillo mensaje contra yanina latorre.jpg

La feroz respuesta de Roberto Castillo tras la denuncia de Flor Moyano en su contra: "Hambre de fama"

En las últimas horas Flor Moyano contó su verdad con respecto a Roberto Castillo e hizo una dura denuncia en sus redes sociales luego de que se conocieran polémicos videos del abogado agrediendo verbalmente a su ex esposa.

“Fui manipulada, expuesta y revictimizada por quien debida defenderme”, escribió la joven que tuvo a Castillo como abogado defensor en su causa por presunto abuso.

A raíz de su testimonio, el letrado salió al cruce en sus redes y compartió un crudo comunicado como respuesta. "He actuado con integridad y respeto por la profesión durante toda mi intervención en la causa iniciada por la Sra. Flor Moyano vinculada a un presunto abuso sexual", aseguró.

"En todo momento me comporté con prudencia, incluso protegiéndola frente a los medios de comunicación, aun después de haber decidido renunciar voluntariamente a su representación y a ver esperado a que consiga a alguien que quiera representarla para no dejarla sin representación letrada", siguió.

Luego, expresó: "Mi compromiso ético y profesional sigue intacto. Sin embargo, frente a los reiterados ataques públicos de la Sra. Moyano y del profesional que actualmente la asesora, me veo en la necesidad de ejercer mi derecho a dar respuesta y defender mi buen nombre".

En otra historia, citó el artículo 12 del Código de Ética del Abogado y explicó que “considera legítimo exponer ciertos aspectos que permitan esclarecer los hechos”. "No es mi deseo polemizar, pero si ejercer el derecho a contar las verdaderas razones que motivaron mi deseo de desistir", aclaró.

"Gracias a quienes me han dado el espacio y la oportunidad de expresarme, intentando un traspaso respetuoso de la representación, lo que fue imposible por la irresponsabilidad de Florencia y el hambre de fama de su abogado", finalizó.