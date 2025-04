Yanina Latorre explotó contra Roberto Castillo por la cautelar que prohíbe hablar de él: "Bien de..."

“Castillo metió una cautelar para que no se hable de él, bien de cagón. Pero existen las historias de IG. Amoooooooooor!", escribió la angelita en un posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

image.png

Yanina explicó a sus seguidores que por este motivo no pudieron tocar el tema en Sálvese quien pueda ni en LAM y añadió: “¿Hay algo más fondo de olla que un abogado meta una cautelar en supuesto resguardo de sus hijas y después le pida una excepción al juez para ir a dos programas de TV? Jajaja, al nivel de More”.

image.png

La angelita aseguró que al abogado poco le importa proteger a sus hijas. "Es mentira que quiere proteger a sus hijas, Castillo se quiere proteger a él mismo. Tiene mucha camisa y chupín sin estrenar”, siguió.

La rubia también expuso un dato sobre su relación con Cinthia Fernández. “Me contaron que a sus amigos les decía que con Cinthia se iba a hacer millonario por la cantidad de seguidores que tiene. ¿Habrá creído que todos lo iban a contratar? ¿Quería ser influencer?”, acotó.

image.png

Por otro lado, Yanina advirtió que muchas mujeres que lo habían contratado lo desvincularon tras el escándalo con Daniela Vera Fontana. “Lo que sí está claro es que se le empezaron a caer las clientas mediáticas, que era su objetivo. Qué vergüenza todo. Y pobre Cinthia, salí de ahí, maravilla”.

La figura de América Tv insistió en señalar que a Castillo poco le importan sus hijas. “Si Castillo quería proteger a sus hijas, no lleva a la nueva novia a pelearse con su ex, sabiendo que está despechada”, agregó.

Al finalizar, Yanina recordó la discusión que tuvo lugar en el lobby de un hotel en San Juan. "El año pasado avisé que esto terminaba mal, cuando conté el episodio del hotel de San Juan”, concluyó.

image.png

Daniela Vera Fontana reveló qué le dijo Roberto Castillo cuando se enteró que la engañaba con Cinthia Fernández

El abogado Roberto Castillo quedó en el centro de la escena mediática tras conocerse videos polémicos, donde se lo ve atacando verbalmente a su ex pareja, Daniela Vera Fontana.

Ahora, la arquitecta comenzó a ventilar detalles de lo que fue su relación con el reconocido letrado.

En una nota con Puro Show (El Trece), Vera Fontana mencionó que a ella le habían llegado rumores que indicaban que Castillo le era infiel con Cinthia Fernández. Ante esa información, ella decidió confrontarlo.

"Yo recuerdo que tuvimos una charla en la cocina de casa en la que le pregunté y me respondió: '¿Te pensás que voy a salir con una famosa? No soy de los que llevan la valija'. Se enojó y me lo negó", detalló.

"Si le decía algo me respondía que gracias a eso nosotros comíamos y también me decía que era gracias a eso que yo no tenía que trabajar. Con el diario del lunes puedo ver las cosas con otros ojos", agregó.

Al finalizar, la arquitecta se refirió a aquellos que dicen que Castillo estaría haciendo lo mismo con Cinthia, manteniendo una doble vida con otra mujer con una frase picante. "No me quiero meter ahí para no tener más problemas", cerró.