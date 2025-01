El filoso posteo de Wanda Nara dedicado a Mauro Icardi que no le gustará a la China Suárez

En las imágenes se la puede ver haciendo actividad física en su casa con uno de sus hijos, Valentino, y optó por subir el video al ritmo de la canción Ojos verdes de Nicki Nicole.

"En familia todo es mejor", expresó la mediática en la imagen junto a su hijo tirando algunos golpes de boxeo con los guantes junto al emoji de un corazón.

Y la parte del tema que eligió Wanda para reflejar ese momento contendría una filosa indirecta para su ex marido, Mauro Icardi, quien está a full con la China Suárez.

“Yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui. ¿A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas? Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di”, se escucha en el posteo, que muchos seguidores tomaron como un mensaje encubierto al futbolista.

El video de la China Suárez que confirmaría el embarazo de Mauro Icardi: "Tengo un bebé"

Luego de que Yanina Latorre recibiera información explosiva y revelara que la China Suárez estaría embarazada de Mauro Icardi, la actriz compartió un particular video en sus redes sociales.

La ex Casi Ángeles subió un clip de ella en el que está meciendo en sus brazos a su gatito mientras tararea una canción de cuna. Además, se le escucha decir en el video: “Ay, esa pancita, tengo un bebé”.

De manera paralela, la panelista de LAM escribía a través de sus historias de Instagram: “Tengo data... Hay un rumor de embarazo oriental. La niñera anda diciendo que la oriental estaría embarazada. Ruego que sea mentira, si no, la locura es total”.

"Me acaban de confirmar el embarazo... el entorno del obstetra de ella dice que está embarazada", seguía Latorre y añadía: "Dios, sigo esperando que sea mentira. ¡Todos locos! A ver, yo entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico, pero un bebé, es un ser humano, ¿ok?".