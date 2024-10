El firme consejo de amor de Marcela Tauro para Pampita con una frase picante

Y si bien aclaró que fue "con mucha gente", dejó en claro: “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

Tras ver las declaraciones de la modelo, desde el piso de Intrusos analizaron la actual situación de Carolina Ardohain y Marcela Tauro no dudó en darle un firme consejo para que vaya despacio, citando una picantísima frase de su mentor, el icónico periodista de espectáculos Lucho Avilés.

"Para mí ella tiene que disfrutar y no presentar a nadie. Que tarde en presentar y que disfrute de sus hijos", deslizó primeramente Tauro al tiempo que Flor de la V citó a Chiche Gelblung recordando que según él "un hombre para conquistar a una mujer era capaz de cualquier cosa, de mentir, de embargarse y de hacer hasta lo imposible".

Fue allí cuando Marcela Tauro intervino nuevamente, recordando una picantísima frase del creador de Indiscreciones: "Ya lo decía mi mentor Lucho Avilés 'mucho prometer hasta meter y después de haber metido, se olvida de lo prometido'”.

Cómo se conocieron Pampita y su nuevo novio, Martín Pepa

Tras haberse separado de Roberto García Moritán, Pampita habría decidido darle una nueva oportunidad al amor en su vida. Según confirman desde el entorno a PrimiciasYa, la modelo estaría iniciando una relación con el polista Martín Pepa.

"Están saliendo desde hace unos días y se están conociendo", manifestaron desde el círculo íntimo de la diosa de las pasarelas.

¿Cómo se conocieron Pampita y Martín Pepa? Se conocen desde hace años, pero se reencontraron ahora. Hace unos días, él la invitó a una gala en el teatro Colón y quedó en evidencia que hay muy buena onda entre ellos.

El polista pasa gran parte del año en Estados Unidos y de viaje por varios destinos internacionales. Es la mano derecha del empresario australiano James Packer, pareja de la cantante Mariah Carey.

Aunque a lo largo de su carrera se ha vinculado a celebridades y figuras de la realeza británica, como Lady Di, el príncipe Harry y el rey Carlos II, Martín Pepa prefiere el perfil bajo y alejado de la exposición mediática.