El firme descargo de Emily Ceco para quienes la siguen cuestionando tras su denuncia: "Cansan"

Y es que la ex participante de Love is Blind compartió posteo promocionado una marca de ropa y tuvo duros comentarios haciendo alusión a que no era la forma de comportarse tras el episodio que vivió.

"A veces me cansan, a veces me canso y la verdad que, si quiero continuar teniendo la vida que tenía antes y sin pensar en lo que pasó, trabajar es parte de eso", sostuvo visiblemte indignada.

Por último, remarcó su necesidad de parar con el hate y de forma terminante concluyó: "Si no les gusta cómo trabajo y si creen que me victimizo o si no me creen, son libres de hacerlo, pero no me agredan porque no saben las cosas que pasan por mi cabeza todos los días".

Duro revés judicial para Santiago Martínez tras ser detenido por golpear a Emily Ceco

Santiago Martínez fue detenido luego de la grave denuncia de su ex pareja Emily Ceco por violencia de género. La pareja se conoció en el reality Love is Blind y luego la joven vivió un verdadero calvario.

Martínez fue buscado por la fuerza policial y llevado a una dependencia policial donde quedó detenido y luego fue indagado acusado de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves.

Roberto Castillo se hizo cargo de la defensa legal de Emily Ceco y en las últimas horas dio las recientes novedades del caso, informando la decisión de la Justicia para con Santiago Martínez.

El letrado contó que la Justicia rechazó el pedido de excarcelación que presentó la defensa del imputado y de esta manera Martínez seguirá en prisión.

"El día de hoy la justicia rechazó el pedido de excarcelación interpuesto por el defensor de Santiago Martínez", precisó el abogado Roberto Castillo desde Instagram.

Y fundamentó los motivos de la resolución: "El mismo se rechaza por la gravedad de los hechos que se investigan, la brutalidad del ataque perpetrado por Martínez y la acertada convicción del magistrado de entender que Martínez podría llegar a entorpecer el accionar de la justicia y no descarta que pudiera intentar fugarse".

Emily Ceco se animó a mostrar en público cómo había quedado su rostro tras ser agredida por quien era su pareja y luego radicó la denuncia correspondiente el 11 de febrero en la comisaría de la mujer de General Rodríguez.

"Vengo con los lentes porque, lo voy a mostrar, tengo la cara así, en este estado. Yo la pasé muy mal en esos momentos. Le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar. Por favor, le pedía", dijo entre lágrimas Emily Ceco en charla con Pepe Ochoa y Fede Bongiorno en Bondi al contar por primera vez el infierno que vivió.