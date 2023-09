El firme pedido de Julieta Poggio para desembarcar en el Bailando 2023: "Hay que hacer fuerza"

Claramente Julieta Poggio es una de las ex GH a las que no han parado de lloverle ofertas laborales desde que salió del reality. Desde las más variadas campañas publicitarias, su protagónico teatral en Coqueluche hasta la convocatoria para ser una de las figuras del Bailando 2023, de la que desistió al no poder acomodar sus horarios.