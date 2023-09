Polémico consejo de belleza de La Tora a Julieta Poggio tras la muerte de Silvina Luna

Lucila Villar.jpg

Totalmente sorprendida, la actriz de Coqueluche reaccionó inocentemente: “¡No me di cuenta!”. Fue así que la novia de Nacho detalló: “Es todo como un coso natural. Y le dije: ‘Nariz, no. Solo boca’. Y le dije que tenía que estar sorpresa pero plana. Profiling también en la mandíbula y chau”.

Así las cosas, cuando Juli se preguntó si algún día llegará el momento que tenga que hacerse "todo eso", lanzando firme: "No quiero...", Lucila disparó: “Vos tenés para arrancar baby botox”. Y aunque la joven actriz y modelo aseguró que no quiere botox porque no quiere crecer, y menos envejecer, La Tora aseguró, insitiendo: "Es prevención de arrugas. Es poquito, no es tanto. Yo uso baby botox. Todos vamos a crecer…".

julieta poggio.jpg

Y ante la sentencia de Juli, asegurando que prefiere tener canas antes que arrugas, la pareja de Nacho insistió polémica: "Bueno, amiga, por eso hay que usar botox, cremitas". Finalmente Lucila le hizo saber a Julieta Poggio que tenía “patas de gallo en los ojos”, por lo que exclamó: “Ay, sí. Baby botox, al toque. Tranqui. Botox y se soluciona todo”.

Crecen los fuertes rumores de romance entre Julieta Poggio y un compañero de elenco

Tras el estreno de la obra Coqueluche, de José María Muscari, protagonizada por Betiana Blum y Julieta Poggio, comenzó a correr el rumor de que la ex Gran Hermano estaría empezando 'algo' con su compañero de elenco, el actor Agustín Sullivan.

“Hay rumores de que están teniendo algo. Le estoy preguntando porque ellos están trabajando en Coqueluche. Aparentemente tienen buena onda, pero viste... cuando un chico y una chica de un elenco tienen buena onda decimos que hay romance”, reveló Pampito en Mañanísima (Ciudad Magazine).

JULIETA POGGIO.jpg

Acto seguido, la panelista Estefi Berardi dudó del romance: “Yo creo que son buenos compañeros. Los conozco a los dos y no lo creo”. Son muy distintos. Él es rebuena persona, muy espiritual y ella es hermosa, pero para mí son amigos”.

Por otro lado, hace unos días a Poggio se la había vinculado con el ex de la China Suárez, Rusherking. Pochi de Gossipeame había mandado al frente a la actriz al descubrir que 'Disney' likeó una de las publicaciones del artista.