El firme posteo de Martín Ku a Marisol en medio del rumor infidelidad con la mamá de Tomás Holder

En tanto, en medio de una nueva versión que sostiene que la novia de Martín Ku no querría saber nada más con El Chino, en las últimas horas el integrante de Los Bro acalló a todos compartiendo una postal tomando la merienda juntos en el día del cumpleaños de su pareja.

"Cumple de ella", escribió Martín junto al emoji de un corazón, arrobándola y señalando que por estas horas están juntos en Ushuaia. Al tiempo que luego Marisol subió varias Instagram Stories soplando las velitas junto a sus amigas y El Chino, confirmando así que siguen juntos aunque llamaron bastante la atención los cuatro emojis de corazones vendados con los que acompañó su collage de imágenes en la que se muestra junto al ex GH .

La madre de Tomás Holder incineró a Martín Ku y reveló el último mensaje que le mandó

Gisela Gordillo, la madre de Tomás Holder, incineró a Martín Ku de Gran Hermano después de los rumores que indicaron de un encuentro íntimo entre ambos en Rosario.

La madre de Holder no anduvo con vueltas y confirmó el vínculo que mantuvo con el Chino. “Para la tele es re inocente y es re picante el Chino, no es así buenito. Anoche me escribió”, disparó invitada al Ejército de la mañana, Bondi Live.

Acto seguido, Gisela le mostró a Pepe Ochoa desde su celular los mensajes que el Chino le envía. “Me escribe todos los días. Yo no miento, esto me molesta", aseguró.

Y el mensaje que le mandó el Chino y que leyó el periodista decía: "Siempre me muestro como un virgo". A lo que ella le respondió: "De virgo no tenés nada". Y él sostuvo: "Pero es la imagen que quiero dar". Y ella le dice: "Y yo como mujer fatal".

Luego, la mamá de Holder afirmó: "Salto de Yao (Cabrera) al Chino. Por ahí no pueden creer que un pibe de 25 años me de bola, yo no tengo la culpa".

Luego, confirmó que el día que se conocieron "se hizo la estrella" y que se vieron al día siguiente en Rosario. “Él me pasó a buscar en un auto alquilado, el gris que se ve en las fotos. Fuimos a tomar algo, dimos una vuelta. Le pregunté si tenía novia porque yo no sabía de Marisol. Me dijo que estaban en un impasse, que se habían separado”, explicó.