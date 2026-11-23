La presentación tendrá lugar en el espacio ubicado en Scalabrini Ortiz 666, en la Ciudad de Buenos Aires, con apertura de puertas a las 20.30. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de Passline.

El Flaco Pailos celebra sus 30 temporadas en Villa Carlos Paz con un nuevo espectáculo

Después de su paso por Buenos Aires, el humorista regresará a Villa Carlos Paz para protagonizar una temporada muy significativa en su trayectoria.

El viernes 1 de enero de 2027 estrenará “La máquina de hacer chistes”, su nuevo unipersonal, en el Teatro Holiday 2.

En esta oportunidad, Pailos propone una disparatada historia que imagina una crisis nacional: un misterioso virus ataca el sentido del humor y borra todos los chistes de la memoria de las personas.

Ante un país sumido en el caos, mientras algunos recurren a Dios y otros buscan respuestas en la magia, el humorista intentará devolverle la alegría a la sociedad con una particular máquina de hacer chistes.

Con esta nueva propuesta, el cordobés celebrará tres décadas de temporadas en uno de los destinos teatrales más importantes del país.

El estreno será el 1 de enero a las 22, en el Teatro Holiday 2 de Villa Carlos Paz, y las entradas estarán disponibles a través de Autoentrada.

De esta manera, el Flaco Pailos se prepara para iniciar un nuevo capítulo de su carrera con dos propuestas diferentes y un mismo objetivo: hacer reír al público.