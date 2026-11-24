"Pero me parece que uno como es un profesional tiene que estar por arriba de esas cosas, ¿entendés? No sé por qué se calentó tanto", cuestionó Feudale sobre la explosión al aire del cronista durante la cobertura y el propio Ugarte escuchó atentamente el testimonio de ella en el programa que conduce Ángel de Brito.

Roberto Funes Ugarte redobló la apuesta tras el escándalo con un empleado de feria

Luego del tenso cruce con un vendedor de la feria que cubría en vivo desde un móvil, Robertito Funes Ugarte relató en el ciclo Toti 910 por Radio La Red AM 910 cómo sucedieron los hechos tras la polémica que se instaló.

El periodista aclaró que su respuesta fue sacada de contexto y negó haber pedido que despidieran al joven. “No fue el mensaje para que al chico lo sacaran”, sostuvo.

Además, señaló sobre lo sucedido en ese momento: “Yo escuché el comentario del chico por lo bajo y le respondí lo que le respondí”.

También reconoció que no volvió a hablar con el empleado y que, después del episodio, otro trabajador del local se acercó para pedirle disculpas.

Por otra parte, Funes Ugarte consideró que la repercusión fue exagerada y aseguró que continuará con sus proyectos laborales. “Están exagerando todo porque no hay noticias”, afirmó.

Asimismo, confirmó que seguirá al frente de su programa el próximo año y que continuará trabajando en La Nación+. Y sobre la polémica de las últimas horas fue contundente en su mensaje: “Yo no dije que lo echen al chico”.