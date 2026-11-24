Robertito Funes Ugarte está envuelto en una gran poémica desde el domingo cuando protagonizó un tenso momento durante un móvil desde Palermo para La Nación+ donde explotó al aire contra un vendedor de un puesto gastronómico.
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La locutora Marcela Feudale habló en LAM sobre la actitud de Robertito Funes Ugarte con un vendedor de feria durante un móvil y dio su firme opinión.
Robertito Funes Ugarte está envuelto en una gran poémica desde el domingo cuando protagonizó un tenso momento durante un móvil desde Palermo para La Nación+ donde explotó al aire contra un vendedor de un puesto gastronómico.
Marcela Feudale fue consultada por este tema en el móvil de LAM (América Tv) y fue contundenten al cuestionar la expresión al aire del periodista contra el joven trabajador.
"Qué intensa que está la vida en Argentina, muy heavy metal, todos los días estallan bombas", dijo de entrada. Y el cronista remarcó acerca de la polémica del momento: "Podemos decir que fue el peor fin de semana para Robertito...".
Ahí la locutora analizó el presente de Robertito y su polémica reacción al aire del fin de semana que se volvió viral: "Igual viene hace rato medio vaqueteado y no estuvo bien. Está todo bien con Robertito, está todo bárbaro... Cuando alguien te tira mala onda en un móvil te das media vuelta, te reís, la piloteas, todos hemos hechos móviles y a todos nos ortivan".
"Pero me parece que uno como es un profesional tiene que estar por arriba de esas cosas, ¿entendés? No sé por qué se calentó tanto", cuestionó Feudale sobre la explosión al aire del cronista durante la cobertura y el propio Ugarte escuchó atentamente el testimonio de ella en el programa que conduce Ángel de Brito.
Luego del tenso cruce con un vendedor de la feria que cubría en vivo desde un móvil, Robertito Funes Ugarte relató en el ciclo Toti 910 por Radio La Red AM 910 cómo sucedieron los hechos tras la polémica que se instaló.
El periodista aclaró que su respuesta fue sacada de contexto y negó haber pedido que despidieran al joven. “No fue el mensaje para que al chico lo sacaran”, sostuvo.
Además, señaló sobre lo sucedido en ese momento: “Yo escuché el comentario del chico por lo bajo y le respondí lo que le respondí”.
También reconoció que no volvió a hablar con el empleado y que, después del episodio, otro trabajador del local se acercó para pedirle disculpas.
Por otra parte, Funes Ugarte consideró que la repercusión fue exagerada y aseguró que continuará con sus proyectos laborales. “Están exagerando todo porque no hay noticias”, afirmó.
Asimismo, confirmó que seguirá al frente de su programa el próximo año y que continuará trabajando en La Nación+. Y sobre la polémica de las últimas horas fue contundente en su mensaje: “Yo no dije que lo echen al chico”.