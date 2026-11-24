Pero eso no fue todo. La China también se fotografió junto a sus hijas, Magnolia y Rufina, delante de un imponente inflable de Papá Noel, otro de los elementos elegidos para vestir la propiedad de cara a las Fiestas.

Por último, la actriz compartió una postal de Magnolia mientras descendía por la escalera principal de la imponente mansión. Ese sector, caracterizado por sus enormes dimensiones y elegancia, tampoco quedó al margen de la decoración especial.

Así, con sus hijos como protagonistas y distintos rincones ya intervenidos, Eugenia China Suárez dejó en claro que la cuenta regresiva para la Navidad comenzó mucho antes del tradicional 8 de diciembre en la casa que comparte con Mauro Icardi.

Cuál es la foto con la que Mauro Icardi presumió a la China Suárez en bikini y ardieron las redes

Mauro Icardi volvió a demostrar lo enamorado que está de la China Suárez. Durante la escapada que disfrutan juntos en Uruguay, el futbolista compartió una fotografía de la actriz y le dedicó una frase que no pasó inadvertida en las redes sociales.

En la imagen, Eugenia Suárez aparece de espaldas, en bikini y rodeada de árboles y vegetación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que eligió Icardi para acompañar la postal: “Belleza salvaje”.

La publicación despertó una catarata de comentarios de sus seguidores, que celebraron el romance y destacaron el gesto del delantero. “Él presumiendo a su potra”, escribió una usuaria. Otra destacó: “Miren las dedicatorias de Mauro foto por foto para la China: ‘Belleza salvaje’. Más enamorados y felices que nunca disfrutando del campo en Uruguay. ¡Hermosos!”.

También hubo quienes se divirtieron con la ocurrencia del futbolista: “‘Belleza salvaje’ Es el mejor jaja, amé todo lo que subió”.

Por su parte, la China Suárez eligió una reacción más discreta y, en lugar de responder con un mensaje público, simplemente le dejó un like a la publicación de su pareja.