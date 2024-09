El fuerte accidente que tuvo Marcela Feudale camino a LAM: "Me pasó por arriba"

Inmediatamente, Ángel de Brito y el resto de sus compañeras se mostraron sumamente preocupados y aunque ella llevó tranquilidad aclarando que se encontraba bien, reparó en un detalle que la dejó indignada.

"Frenó pero me dijo 'ay no, vos retrocediste', me echó la culpa y siguió de largo. Aparte me pasó por arriba y se me cayó encima”, comentó Feudale.

“Gracias a Dios no me lastimó el cuerpo porque fui frenándome. Pero también porque yo tengo una plasticidad y estuve entrenando durante muchos años, porque sino, una bicicleta te puede matar”, concluyó.

Ángel de Brito dio detalles de la deuda millonaria que deben María Fernanda Callejón y Ricky Diotto al banco

El conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, reveló este miércoles que la expareja María Fernanda Callejón y Ricky Diotto fueron intimados por una millonaria deuda de un banco.

"Carta documento: escándalo judicial. Viene desde hace rato de un matrimonio que se separó, fue una noticia muy comentada, se ha hablado hasta el hartazgo, hemos escuchado los dos bandos, están muy peleados. Tienen problemas varios, uno de ellos es económico, que es donde tienen la mayor disputa", presentó Ángel.

"Ahora les llegó la carta documento de deuda: embargo del banco", contó y, antes de leer la carta, destacó: "Como la casa está nombre de los dos le llega a los dos, pero vive una sola persona, vive la mujer, en este caso, con su hija".

Luego, leyó parte del documento: "A efecto de intimarlo para que en el plazo de las 72 horas hábiles bancarias proceda a cancelar las cuotas atrasadas con sus correspondientes intereses bajo apercibimiento de dar por decaídos los plazos contractuales acordados, tornándose exigible la totalidad del préstamo y el oportuno inicio de las acciones judiciales tendientes al recupero del monto adeudado. Cuotas atrasadas: seis".

"Los bancaron bastante", acotó Yanina Latorre. Luego De Brito siguió leyendo y comentó que se trataba de un crédito UVA y que la deuda total asciende a más de 6 millones de pesos. "Son carísimos esos créditos", aseguró una de las angelitas. "Es un fangote de guita", remarcó Ángel.

"Aparte te sacan el departamento o la casa, la rematan y el banco se queda con lo que necesita y si sobra algo te lo dan", sumó Yanina. "¿Ahí ya está dictado el embargo? Porque con seis cuotas, ¿no se puede plantear una renegociación?", preguntó Marcela Feudale. "Te intiman a que pagues, después si no pagás, actúan", le respondió la mujer de Diego Latorre.

Al final, el conductor informó que estaba hablando de Callejón y su ex, Diotto. "Ellos están como titulares de este crédito. Se acuerdan de que cuando se separaron ella se quedó en la casa, pero tuvieron todo este conflicto. Diotto y su abogada dieron a entender que ella no pagaba las cuotas ni de la camioneta que manejaba ni de la casa en la que vivía", agregó el comunicador.

"Además, él decía que pagaba todo, que puso la guita para la casa y para la camioneta porque ella no laburaba", cerró Ángel.