Marcela Feudale se cruzó con todo con Matías Alé tras hacerle un reclamo al aire: el video

Esto no lo tomó nada bien el actor quien le contestó y se generó un tenso ida y vuelta entre los dos, que terminó con la locutora retirándose fastidiosa del estudio.

"Estaba hablando con Luis Ventura y Corita (Debarbieri) y dije: yo me gano gano el Martín Fierro hoy, le propongo casamiento. Y así fue", comentó Alé.

"No me gustó eso", lanzó Marcela. "Pero la pu.. madre. ¿Para qué la trajeron a Marcela?", comentó entre risas el actor. Y Marcela Feudale, en tono serio, le dijo: "No me gustó. Te vi en un lugar que no me gusta".

"Ahora, ¿por qué yo tengo que depender si a vos te gusta o no te gusta?", retrucó Matías. "No, no, no, hacé lo que quieras. No me tenés que dar ninguna explicación, yo te digo a mí no me gusta", insistió ella.

"Marce, ¿yo te pregunté?", le preguntó Alé. "Trabajamos en un programa donde opinamos de la gente", destacó la panelista. "Ahora no, yo estaba hablando de otra cosa", le marcó el actor.

"No me gustan esas cosas a mí", le dijo Marcela sobre la propuesta de casamiento de Alé a su novia. "¿Pero yo te lo pregunté?", le contestó firme él. "Te lo digo para que lo sepas como un amigo", comentó Marcela.

"No sé si somos tan amigos, si no me llamaste para felicitarme. Si fueras mi amiga me hubieras llamado para felicitarme", cuestionó el actor. Y Feudale lanzó: "No tengo tu teléfono. Uno tiene un pasado, exhibió toda su vida y no puede salir de ahí. No te lo tenés que tomar a mal".

"No voy a discutir con vos. Estoy consciente, presente y pongo límites, que es distinto. Yo no te pregunté", le marcó con tono serio Alé.

"Estás exponiendo tu vida privada y la gente va a opinar, sino no lo haces, eso es mediatizar tu casamiento. Vos le estás contando a todo el mundo que te vas a casar, entonces tenés que soportar que la gente diga me parece que está bien o mal. Mati tenemos una vida mediática...", insistió Marcela.

"Yo no me siento en los programas a hablar de la vida de los demás, punto. Yo hablo de mi vida hace 25 años, no me siento a hablar de los demás", fundamentó Matías Alé. "Si perdiste el humor es un problema tuyo", le contestó la locutora.

"¿Ves que perdiste el humor? ¿O tal vez tu energía hace que yo cambie el humor?", tiró picante el actor. Y ahí Marcela Feudale se retiró del estudio muy enojada: "Ah bueno, entonces me voy. Yo lo que recomiendo es que si no querés que se hable no expongas más tu vida, no vayas al Martín Fierro a proponerle casamiento a tu mujer. Me voy con mi energía a la mier..".

El sentido mensaje de cumpleaños de Matías Alé a su novia Martina junto a una foto muy particular

Luego de varios años, en mayo pasado Matías Alé volvió a mostrarse enamorado y presentó oficialmente a Martina Vignolo, su actual novia marplatense y 24 años menor que él.

Desde ese momento, el ex de Graciela Alfano expresó en cada entrevista radial y televisiva estar profundamente enamorado asegurando que Martina es la mujer que quiere como madre de sus hijos, al punto tal de proponerle matrimonio mientras agradecía el Martín Fierro Federal ganado por el programa que conduce en Córdoba.

Así las cosas, este 17 de julio Martina está cumpliendo 23 años y tras compartir juntos los primeros minutos de este miércoles en una romántica cena, Matías le dedicó las más tierna palabras desde sus Instagram Stories.

"¡Feliz cumpleaños amor mío! ¡Te deseo lo mejor en este día tan especial para vos! Gracias por elegirme para empezarlo conmigo. ¡Te amo con el alma y deseo que todos tus cumples lo empecemos así de felices!!", escribió Alé junto a una postal de la parejita en el restó donde sopló las velitas.

En tanto, en la mañana de este miércoles Matías Alé sumó otra publicación en su feed donde se los ve abrazados en un ascensor tomándose una selfie, con un nuevo y romántico saludo de cumpleaños, en el que le declaró:“¡Vida mía! En este día tan especial para vos, quiero dejar esta hermosa foto tan especial para nosotros, deseándote un muy feliz cumple. ¡Te Amo con todo mi corazón!”.

Al tiempo que completó, más enamorado que nunca: “Me haces muy feliz y te deseo todo lo mejor en tu día y en todo este año que hoy empieza. Por más cumples y ascensores juntos. Que seas hoy y siempre muy feliz”.