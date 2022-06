El fuerte anuncio de Soledad Pastorutti sobre la continuidad de su carrera que dejó a todos helados

Al leer la nota, mucho de sus seguidores comenzaron a lamentarse en Twitter y ella fue tajante en su respuesta: "Falta mucho aún que pasen 10 años … vivir es hoy!!! Mientras tanto seguimos disfrutando!!!".

https://twitter.com/sole_pastorutti/status/1541243294579101697 Falta mucho aún que pasen 10 años … vivir es hoy!!! Mientras tanto seguimos disfrutando!!! https://t.co/fyIETTnXML — SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 27, 2022

Por otra parte, una usuaria expresó su preocupación por esta fuerte determinación de su ídola: “No, pasan volando 10 años. Igual venís amagando hace rato. ¿Qué te hizo decir eso esta vez? ¿Estás bien?”.

Y una usuaria manifestó: “Ojalá sean los diez años mas largos de la historia, me siento egoísta pero no puedo pensar en verte debajo de un escenario”. Por último, una persona le dio un valioso consejo: “No te desesperes. Yo tengo 65 y sigo trabajando. La vida no termina a los 40, al contrario, empieza”.

286014392_1751607361850736_2050431664829357293_n.jfif

Qué edad tiene Soledad Pastorutti

Actualmente, Soledad Pastorutti tiene 41 años. En 1996 cuando tenía 15 años debutó en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. El éxito de esa actuación fue tal que se consagró como revelación del festival y recibió el premio “Cosquín de Oro”. A partir de ese momento, construyó una carrera exitosa hasta el día de hoy.