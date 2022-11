El fuerte comentario de Alfa a Romina en Gran Hermano 2022: "A ver, sacate la ropa"

Embed

En un momento, aparece la ex diputada Romina Uhrig y allí Alfa, desde el agua, le hizo un fuerte comentario al ver que no lucía su bikini al sol: "A ver, sacate la ropa", le dijo insistentemente el hombre de 60 años al ver que ella se negaba a meterse en la piscina.

"No me voy a meter. No, porque vos me querés ver y me intimidás", le repitió Romina a Alfa. "Dale, sacate la ropa. Sacate la ropa", le volvió a repetir él.

"No hables así porque quedás mal", cerró el tema un tanto incómoda la participante sentada al borde de la pileta.

Laura Ubfal indignada con Alfa por la situación de acoso con Coti

En la noche del jueves, Laura Ubfal opinó sobre el desagradable episodio de "Alfa" Walter con Coti en Gran Hermano 2022 (Telefe), y señaló que la actitud del jugador, al negar lo que hizo y luego pidiendo disculpas, fue "de manual".

Alfa se había dirigido hacia Coti haciendo referencia a sus genitales, simulando estar sujetando los mismos e indicándole que su miembro tiene el mismo grosor que un frasco de desodorante.

Eso hizo que Gran Hermano tomara la decisión de sancionarlo enviándolo a la placa de nominados que junto con quienes ya la integraban previamente (Juan, Daniela, Agustín y Nacho).

"La verdad, es bastante triste. Es lamentable. Primero, hizo lo que hizo. Lo que más me molestó fue el tono baboso. Después, cuando lo descubren, le dice (a Coti) 'vos estás loca'. Me dolió. Eso es típico de cualquier situación de acoso... Lo que hizo es de manual", arrojó Ubfal en el debate.

"Coincido con Laura. Lo peor que te pueden decir es desestimarlo, tratarte de mentirosa...Creo que si no hubiera estado más gente ahí, Alfa hubiera sostenido que eso no pasó. Habría que ver el contexto de lo que había pasado antes. Si estaban hablando todos de anacondas y cosos, cambia la situación", indicó Nati Jota.

"Si Coti le dice 'basta', le está poniendo un límite. Sería más fácil pedir disculpas sinceras. Es muy importante que un hombre sea el que le dice 'Pará, tiene 20 años'. Tal vez una mujer de 40 tiene otras herramientas para defenderse, aunque no se lo tienen que decir a nadie", sumó Sol Pérez.