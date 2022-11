La dura sanción de Gran Hermano a Alfa: "Hay cosas que no pueden pasar y pasaron"

image.png

La decisión fue comunicada en el living de la casa y con todos los jugadores presentes. "Te anticipé que ibas a ser sancionado, mi decisión es que estás nominado", indicó Gran Hermano.

Mientras había un silencio casi total, Juan esbozó un "perfecto", celebrando la sanción que recibió Walter.

"No te sientas mal porque no tenés la culpa de nada, ya te pedí disculpas, no quise hacerte daño ni acosar a nadie, quiero que no te sientas mal porque esto es un juego y no tenés que sentirte culpable. No me debés nada y si tengo que ir a placa, está todo bien", le dijo Alfa a Coti, para luego ganarse un aplauso de algunos de sus compañeros de la casa más famosa del país.

Gran Hermano 2022: la denuncia de Coti tras un comentario de Alfa que roza el acoso

Después de la pelea a los gritos que protagonizaron hace unos días Coti Romero y Walter Alfa Santiago en la casa de Gran Hermano 2022 por la ropa, ahora la correntina le contó a Juan la incomodísima situación que volvió a vivir con el polémico participante, de la que incluso Maxi fue testigo y lo ratificó.

"Fue una situación que a mí me incomodó", dijo Maxi antes de que Coti detallara el desubicado comentario de Alfa, mientras hablaban con Juan.

De acuerdo al relato de Coti, el hermanito más grande del reality de Telefe le hizo "una broma" de mal gusto sugiriéndole que tiene un pene de gran tamaño. Pero lo más grave es que éste le habría pedido a Coti que lo mire.

"Se recostó en la cama y levantó su mano, y me decía 'mirá Coti, mirá Coti'... Yo le dije a Cone que se estaba zarpando. Después de eso me dijo, 'mirá tengo un desodorante, 10 centímetros de circunferencia'. Y ahí Maxi le dijo 'che, pará que tiene 20 años'", explicó Coti que es una de las más chicas de la casa.