El fuerte descargo de Cinthia Férnandez contra la familia de Máximo Thomsen: "Violentos, ojalá..."

“La educación que le dieron al sorete del hijo la aprendió bien. Familia de mierd... ¡Háganse cargo! Ojalá no puedan caminar nunca más”, añadió.

También la panelista ironizó por el desmayo que sufrió Thomsen durante la sentencia y el pedido de su madre para acercase a su juicio.

“¿Pobrecita, no? Graciela tampoco se puede acercar a su hijo porque está bajo tierra. Llamate a silencio, mierd... ¡Son una familia de violentos! A llorar”, aseguró, sobre las agresiones a un camarógrafo y un periodista de América en el que habrían sido atacados por los hermanos del sentenciado, un tío y su madre.

“¿No era machito tu hijo para matar? Parece q está bastante flojito. Que lindo como se van a encargar de él adentro. Pochoclos”, concluyó Cinthia Fernández.

Sin título.png

Habló el periodista que fue agredido por familiares de Máximo Thomsen: "Vinieron por la espalda"

El ataque hacia camarógrafos y periodistas de A24 ocurrió momentos después de que los ocho acusados hayan recibido la condena en los Tribunales de Dolores. El móvil de la señal fue agredido mientras se encontraba transmitiendo en vivo desde Zárate, buscando hablar con los familiares de uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Gabriel Prósperi, periodista de América y A24, estaba en la escena y aseguró que se trató del hermano y el tío de Máximo Thomsen.

De manera imprevista, uno de los familiares se apareció por detrás de la cámara y comenzó a pegar cuando el cronista se acercó para tomarle testimonio a una de las personas.

En diálogo con el programa BDA, Prósperi contó: "La dirección de los domicilios de cada uno (de los condenados) se dio en la lectura de la sentencia. Se hizo público. Nosotros nunca violentamos ni la privacidad ni la intimidad de la familia. Durante el transcurso de la tarde fue entrando y saliendo gente pero nunca atosigamos a nadie".

Sobre la brutal agresión, Prósperi relató: "Cuando veo que le están pegando a Valentín (el camarógrafo) no puedo creer lo que veo. Ahí empiezo a decir 'No, no, no'. No se dan cuenta que están avalando la idea generalizada de que están estos pibes condenados. Esperábamos estar en un lugar hostil si se quiere, pero sinceramente nunca pensé que nos iban a venir a fajar. Ya hicimos las denuncias y hay una causa por lesiones".