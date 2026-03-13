El fuerte descargo de la ex de Seven Kayne tras confirmar el romance con Gimena Accardi

Gimena Accardi y Seven Kayne2

Frente a esos comentarios, Seven Kayne buscó en su momento restarle importancia a la situación y explicó que las imágenes formaban parte de la dinámica de promoción del proyecto que compartían. “Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, aseguró entonces para desmentir las especulaciones.

Sin embargo, con el paso del tiempo las versiones continuaron creciendo y las nuevas imágenes terminaron por alimentar aún más la teoría del vínculo sentimental. Finalmente, fue Fernanda Iglesias quien se encargó de dar el paso definitivo y hablar de la relación de manera directa.

Gimen Accardi y Seven Kayne - confirmación romance

La periodista publicó un video de ambos en un café de Málaga acompañado por la frase “Romance confirmado” y la canción “Love is in the air”. Además, agregó información sobre el contexto del vínculo y compartió una imagen de Milagros Viado, expareja del músico.

IG Fernanda Iglesias - romance Accardi Kayne

Según contó Iglesias, la joven estaba “harta de que su novio le meta los cuernos” y llegó a publicar un video en redes donde hablaba de la supuesta infidelidad. “Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, relató la modelo en un clip que rápidamente se viralizó.

Ese material fue eliminado poco después, pero la periodista aseguró que la relación entre ellos ya terminó y resumió la situación con una frase que terminó de instalar el tema: “Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”.

Embed

Cuál fue sugestivo piropo que reavivó rumores de romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne tras su tibia desmentida

La actriz Gimena Accardi y el cantante Seven Kayne encabezan el elenco de TILF, una serie de tono erótico pensada para plataformas digitales que se estrenará a través de Olga durante el mes de enero.

En noviembre del año pasado, luego de que se difundieran las primeras imágenes del proyecto —una historia donde se entrelazan el deseo, la tensión y los límites morales—, comenzaron a multiplicarse las versiones que hablaban de un supuesto romance entre la actriz y el joven referente del trap. Los rumores rápidamente generaron comentarios en redes sociales, especialmente por la diferencia de edad entre ambos.

En medio de ese clima de especulaciones, Seven Kayne habló a comienzos de año en una entrevista para el ciclo de streaming Yo nunca nunca, donde se refirió tanto al trabajo en la ficción como a los trascendidos que lo vinculaban sentimentalmente con Gimena Accardi. Durante la charla, el músico no escatimó elogios hacia su compañera de elenco.

El conductor Seba Jaleh le preguntó cómo había sido compartir rodaje con la actriz, expareja de Nico Vázquez, y el artista recordó con entusiasmo la experiencia. “La pasé súper porque ella era codirectora también, entonces ensayamos un montón e hicimos que fluya mucho. Hicimos ejercicios teatrales para aflojarnos físicamente”, contó.

Embed

Luego amplió cómo fue el proceso de trabajo durante las grabaciones. “Fue lo contrario a tener presión y estuvo buenísimo cómo me fueron orientando desde el principio. Hicimos ejercicios teatrales para aflojarnos físicamente para los momentos más físicos y después repasar mucho la letra o probar haciendo como ejercicios también con la boca y cosas para yo ir agarrando un poco del ritmo”, explicó Joaquín Cordovero, nombre real del cantante.

El artista también remarcó lo que significó observar a Accardi en plena actuación. “Verla actuar a ella era como ver a Messi jugar al fútbol, pasa por un montón de estados y secuencias. Lo haces desde los diez años y te sale bastante natural. Hay momentos que llora ella y yo me ponía a llorar, eso es muy pro”, expresó.

Sobre los comentarios que sugerían un romance entre ambos, Seven Kayne fue claro y buscó despejar dudas. “No, no, fue todo serie. Todo lo que se vio era en el set de los rodajes. La primer foto que salió fue porque la publicó la directora en un ensayo y eso disparó todo”, afirmó.

Sin embargo, también reconoció que el tema terminó generando conversación alrededor del proyecto. “Pero está bueno también para la serie que nos vinculen y que se hable un poco de la mujer más grande venía de la mano de la narrativa de la serie”, señaló.

Por último, el músico explicó que esa dinámica forma parte del eje de la historia. “El chiste de la serie es esto de la profesora con un alumno, que se hable de la relación de una mujer más grande. La sociedad está acostumbrado que cuando sea al revés no nos llama la atención: si el pibe tiene 40 y la mina 20, es una relación normal. Igual el otro día la fuimos a presentar juntos a los Martín Fierro y ahí la cosa bajó un par de cambios”, concluyó el cantante.