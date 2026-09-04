Adolfo Cambiaso explicó cómo clonó 80 veces a su caballo y dejó atónito a Mario Pergolini: "Locura total"

Adolfo Cambiaso contó cómo nació la idea de clonar caballos en Argentina

El polista Adolfo Cambiaso explicó al aire en el ciclo que conduce Mario Pergolini que se puso en contacto con una persona que clonaba caballos en Estados Unidos y corrían en campeonatos.

“En Estados Unidos había carera de barriles donde corrían mujeres y había caballos que ganaron campeonatos y eran clonados. Y digo ‘si esto anda, tiene que andar en el polo’. No había ninguna reglamentación en Argentina y digo ‘Acá estamos bien’. Y bueno, yo tenía a la Messi. Hoy nacen mil caballos clonados por año o más”, comentó el deportista.

Y dejó en claro: "Yo no la vi como un negocio, yo dije en esa época cómo me monto a un lote de mejor caballos posibles para jugar muchos años. El caballo comparándolo con la Fórmula 1 es como el auto, si tenés buen auto competís mejor".

Cambiaso reveló que replicó 80 veces a su yegua La Cuartetera que “es de lo mejor que existió en el mundo del polo” y explicó al respecto del nombre con que la llama para distinguirlas.

“A mí me hicieron entrevistas en Estados Unidos y me decían ‘pero está mal, ¿por qué no les pones nombre?’. Y yo digo ‘pero está mal cambiarle el nombre, si es ella’. Me dicen que es un gemelo y yo digo ‘No, no es un gemelo, es ella’", fundamentó.

Y le planteó al conductor: "Yo te clono a vos, nace Mario, ¿Y le pongo otro nombre? No, le pongo ‘Mario 01’. Es muy raro entenderlo. Como criador tratas de copiar lo que hizo la original digamos. Se comportan bastante igual, es increíble esa parte".

"Imagínate poder clonar a Messi. Es el ADN lo fuerte. Igual hice todo tipo de pruebas. Clonado, he dejado yeguas en Estados Unidos y he hecho todo diferente, con distintos domadores, distinta historia y se comportan parecido”, cerró Adolfo Cambiaso.