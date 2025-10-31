Wanda Nara enfrentó la versión de un supuesto vínculo con el Comando Vermelho: ¿apuntó contra Icardi y la China Suárez?

A lo que Wanda Nara respondió categórica: “Lo sé, todo viene de los mismos que instalan cosas que nada que ver”, agregando el emoji de un corazón a la captura de esa conversación que mostró. Y muchos usuarios de redes tomaron esas palabras de la animadora como un palito para sus máximos enemigos en la actualidad: su ex Mauro Icardi y la novia, la China Suárez.

La mujer en tanto le respondió vía WhatsApp con un consejo: "Gracias amiga. Deberías vos explicar que la favela donde grabamos es en Sao Paulo y que rescatan nenes de la calle para que hagan música".

wanda nara aclaracion sobre su videoclip y el comando vermehlo

Qué dijo Mariano Iúdica sobre la grabación del video de Wanda Nara en una favela de Brasil

En Polémica en el bar, Mariano Iúdica habló de los videos que muchos famosos grabaron en las favelas de Brasil en medio del mega operativo policial en Río de Janeiro que dejó más de 130 víctimas.

El conductor mencionó como ejemplos los rodajes de famosos como Michael Jackson, Wanda Nara y Rápidos y Furiosos, que también grabaron en favelas con la supuesta autorización de quienes manejan cada comunidad.

"Es una favela que primero la utilizó Michael Jackson para grabar un video clip. El Comando Vermehlo guió al equipo de Hollywood. Si después me buscas el cartel de vivo o muerto, que le dan 18 mil dólares el buscado, ese tipo es el que ayudó a Wanda Nara a hacer este clip en la Favela en Rosinha", comenzó el conductor de Polémica en el bar.

Y agregó mientras se repasaba al aire el video de la canción O Bicho Vai Pegar de Wanda Nara, presentado en 2024: "El danza para mí pasó en esta favela que estamos viendo y todo el operativo para grabar este video clip lo garantizó el Comando Vermelho. Es un poco de cholulismo también como tenía Escobar Gaviria, que se sepa que apadrinó a esta chica en su video".

“Esto no es una villa de Argentina, no es la 1-1-14, esta La Rosinha. Y este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho. Lo mismo le pasó con Michael Jackson cuando fue a filmar, lo mismo pasó en una publicidad del mundial, y Rápidos y Furiosos también se tuvieron que entrevistar con él. Wanda Nara es una de las personas más conocidas de Argentina. Son cholulos, no sé si Wanda lo conoció, pero que el tipo estaba ahí, estaba ahí", concluyó.