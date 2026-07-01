Ekaterina expuso la desubicada actitud que Mauro Icardi tuvo en medio de la crisis con la China Suárez

Por qué se habrían separado Mauro Icardi y la China Suárez

En SQP (América TV), Yanina Latorre sorprendió al revelar una información que generó impacto en el mundo del espectáculo: la China Suárez y Mauro Icardi estarían atravesando una crisis y se habrían separado.

“Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”, comenzó contando la conductora en el ciclo de espectáculos.

De acuerdo a lo relatado por la periodista, la actriz habría tomado una determinación luego de una fuerte discusión y decidió alejarse de la vivienda que compartía con el futbolista: “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares, que ya habíamos contado”.

Luego, Yanina brindó más detalles sobre la nueva rutina de la actriz: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”.

Según explicó la panelista, el origen del conflicto estaría relacionado con Ekaterina Ojeda, la joven que apareció vinculada al escándalo ocurrido en Tequila: “Tuvieron una, muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”, reveló.

Además, Latorre señaló que esos mensajes habrían sido un punto clave en la pelea entre la pareja: “ Le encontró unos mensajes la China a Mauro hablando con una tercera persona de Eka. ¿Y qué decía? Que le pedía que la conecte. Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro”.

El enfrentamiento habría continuado luego de ese episodio: “Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo y ella le encuentra mensajes de Mauro”.

Finalmente, la conductora contó cómo habría sido el intento del futbolista por acercarse nuevamente a la actriz: “ Hace cuatro días Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”.