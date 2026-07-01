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¿La causante de la ruptura?

Ekaterina expuso la desubicada actitud que Mauro Icardi tuvo en medio de la crisis con la China Suárez

Yanina Latorre contó que la China Suárez y Mauro Icardi estarían en crisis. En ese contexto, Ekaterina sumó un nuevo elemento que podría convertirse en un detonante del distanciamiento de la mediática pareja.

1 jul 2026, 20:38
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Ekaterina reveló la desubicada actitud que Mauro Icardi tuvo en medio de la crisis con la China Suárez

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Ekaterina reveló la desubicada actitud que Mauro Icardi tuvo en medio de la crisis con la China Suárez

Ekaterina reveló la desubicada actitud que Mauro Icardi tuvo en medio de la crisis con la China Suárez

Ekaterina Ojeda parece perfilarse como un personaje que dará que hablar en las próximas semanas, luego del escándalo que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez, tras el supuesto acercamiento del futbolista hacia ella en Tequila, reconocido boliche porteño.

En medio de la crisis que la pareja estaría atravesando, según reveló Yanina Latorre, y luego de haber asegurado que Icardi le había hecho llegar su número de teléfono y que ella también le había compartido el suyo, la joven de 22 años confirmó en una entrevista con SQP (América TV) que finalmente existió una conversación entre ambos.

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"Me escribió Mauro. Me puso: 'Hola, Eka, ¿te puedo llamar?'", contó Ekaterina al revelar el primer mensaje que recibió por parte del deportista.

La joven de 22 años explicó que, pese al intento de comunicación del futbolista, decidió no responderle en ese momento y dejó en claro su postura ante la situación."No le contesté. Que se esfuerce", expresó, jugando con la situación.

Por qué se habrían separado Mauro Icardi y la China Suárez

En SQP (América TV), Yanina Latorre sorprendió al revelar una información que generó impacto en el mundo del espectáculo: la China Suárez y Mauro Icardi estarían atravesando una crisis y se habrían separado.

“Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos”, comenzó contando la conductora en el ciclo de espectáculos.

De acuerdo a lo relatado por la periodista, la actriz habría tomado una determinación luego de una fuerte discusión y decidió alejarse de la vivienda que compartía con el futbolista: “Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares, que ya habíamos contado”.

Luego, Yanina brindó más detalles sobre la nueva rutina de la actriz: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Ayer almorzó, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”.

Según explicó la panelista, el origen del conflicto estaría relacionado con Ekaterina Ojeda, la joven que apareció vinculada al escándalo ocurrido en Tequila: “Tuvieron una, muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro”, reveló.

Además, Latorre señaló que esos mensajes habrían sido un punto clave en la pelea entre la pareja: “ Le encontró unos mensajes la China a Mauro hablando con una tercera persona de Eka. ¿Y qué decía? Que le pedía que la conecte. Lo cierto es que esa persona habló con Eka y le pasó el teléfono de Mauro”.

El enfrentamiento habría continuado luego de ese episodio: Después del episodio estaba todo mal, el tema es que él le negaba todo y ella le encuentra mensajes de Mauro”.

Finalmente, la conductora contó cómo habría sido el intento del futbolista por acercarse nuevamente a la actriz: “ Hace cuatro días Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla, y ella por ahora no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza”.

     

 

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