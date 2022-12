El fuerte mensaje de Lourdes de Bandana, tras la denuncia por violencia de género: "No estoy sola..."

"No estoy sola, le pasa a muchísimas mujeres, a muchísimas personas y es una problemática que le compete al humano en sí", dijo sobre la violencia, y aseguró que la violencia psicológica "es la previa a cualquier episodio"

Lourdes agradeció el respeto y cariño con que la trataron luego de hacer la denuncia por los medios legales, y se sorprendió con el apoyo que recibió en la calle, aunque reconoció que "hubo heiterismo", refiriéndose a los mensajes de odio que recibió en las redes.

Para cerrar, reconoció que ver a su ex desmentirla en la televisión "me dio una tristeza terrible. Tengo bronca de no tener bronca", concluyó.

Lourdes de Bandana denunció a su ex novio por violencia y mostró su cara golpeada

A través de su cuenta de Instagram, Lourdes de Bandana denunció a su ex pareja por violencia de género, y publicó un tremendo video de su cara golpeada.

Además de mostrar cómo le quedó el rostro tras el violento ataque, la cantante detalló los terribles momentos que vivió con su ex novio. “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió Lourdes Fernández en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Junto a las fuertes imágenes de su cara desfigurada, además, dio detalles de los abusos que sufrió a manos de esta persona.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, dijo notablemente conmocionada.