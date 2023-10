El fuerte reclamo de La Joaqui a dos participantes de Got Talent Argentina: "Les pedí..."

Abel Pintos se diferenció de Emir. “A mí no me pareció mejor que la vez anterior, me pareció menos contundente. Se me puso un poco zarpado de actuación por fuera del baile mientras que dentro del baile es increíble. Para mí no estuvo tan bien logrado eso, aunque el carisma lo tienen. De todos modos, sigo opinando que ustedes están para ganar este programa”, sostuvo el músico.

Acto seguido, La Joaqui le hizo un reclamo al dúo. “Me encantó. Les pedí el contacto para que vengan a bailar conmigo y me ghostearon”, disparó la cantante de RKT.

Flor Peña , en tanto, se declaró fan de los participantes. “Hoy asumieron un riesgo porque son tan contundentes haciendo lo que hacen que bajando los decibeles le restan tiempo a lo que mejor hacen que es bailar. Entonces, si tuviese que darles un consejo, es que le quitaría la actuación porque les saca contundencia al menos en este certamen que vienen a ganarlo. Vayan a la yugular”, expresó la actriz.

En Got Talent Argentina (Telefe) estuvo este martes la mamá de La Joaqui, quien reveló una intimidad de la cantante de RKT. Antes de la confesión, el participante Tomás Pérsico hizo una espectacular performance con un aro.

Al terminar la coreografía, La Joaqui le hizo la devolución al contorsionista y le contó que su mamá ama la acrobacia y que estaba de visita en el estudio. "Hoy vino mi mamá, mi mamá vive en otro país, y debe estar flasheada con lo que vos hiciste, porque lo que vos hiciste es lo que a ella le encanta. Y mientras lo hacías dije 'uy, mi mamá debe estar adentro a los gritos'. Y si le gusta a mi mamá me gusta a mí", expresó.

La conductora Lizy Tagliani quiso saber la opinión de la madre y se acercó a ella para preguntarle qué le pareció: "Le di casi un 10", afirmó. La jurado ahí contó: "Es instructora de tela mi mamá".

Ahí, la presentadora le preguntó cómo es ser la mamá de La Joaqui, y ella reveló: "Joaqui es especial desde que nació".