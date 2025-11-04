El fuerte reclamo de Marley a Maxi López después de reemplazarlo en MasterChef Celebrity

Embed

“Le gustó cómo lo hiciste, me preguntó cómo eras detrás de cámaras y yo le conté”, deslizó pícara Wanda con una sonrisa de oreja a oreja, mientras que hasta los jurados se miraron risueños ante la consulta de la conductora de si no tendría problema en quedarse con el lugar si López no llegase a regresar.

Algo nervioso, Marley respondió fiel a su estilo repleto de furcios y entre risas, que sólo estaba a modo de un breve reemplazo, así como también hizo saber que estaba haciendo "malabares" para cuidar el puesto del exfutbolista.

Por último, y como para ponerle un nuevo toque de humor a la situación, el reemplazante de López cerró el tema con un sutil reclamo al exmarido de Wanda: “Espero que traiga muchos chocolates de Suiza”, comentario con una lectura claramente irónica tras el silencio de Maxi para con él durante los días que le hizo el favor de cubrirlo para que pudiese regresar por unos días a Europa.

Marley durante el reemplazo de Maxi López - captura MasterChef Celebrity

Por qué Wanda Nara se quebró en MasterChef Celebrity al recordar su pasado

Este lunes, MasterChef Celebrity (Telefe) apeló a la emoción con una consigna cargada de recuerdos: cada participante debía preparar un plato que los transportara a un momento especial de su vida. Pero la consigna no solo tocó a los concursantes, sino también a la conductora del ciclo, Wanda Nara, quien terminó visiblemente emocionada al recordar a su abuela y sus recetas familiares.

"Esta noche van a tener que hacernos viajar en el tiempo a través de un plato", introdujo Germán Martitegui al dar comienzo a la velada, marcada por una atmósfera nostálgica donde la cocina se transformó en un puente hacia el pasado.

Damián Betular también se sumó a la consigna compartiendo su propio recuerdo: "Esa comida que tanto recordamos con amigos, las mesas familiares o alguna fiesta donde llegan parientes que no vemos hace mucho… ese momento es único, irrepetible y queda guardado en nuestra memoria", expresó. Luego agregó una anécdota personal: "Mi abuela hacía una torta que era un bizcocho muy simple de vainilla, crema, dulce de leche y duraznos en almíbar. Al día de hoy, cuando la pruebo, recuerdo esos domingos en familia que tanto extraño".

Conmovido por la situación, Donato de Santis quiso saber qué plato marcaba la memoria de la conductora: "A todo esto, Wanda, ¿a dónde te gustaría viajar en el pasado? ¿Qué comida te conecta con eso?", le preguntó.

Entre lágrimas, Wanda respondió: "Me emocionó un poco Betu con lo que decía, porque en mi casa cocinaba siempre mi abuela, la mamá de mi mamá. Hacía dos tortas: una era la de manzanas, que intento hacer pero nunca me sale igual, y otra…", dijo, intentando contener la emoción.

Luego continuó: "La otra era una pastafrola, pero nunca llegó a pasarle la receta a nadie. Yo pruebo distintas pastafrolas todo el tiempo, pero nunca volví a encontrar el sabor de la de mi abuela".

Finalmente, cerró su recuerdo con ternura: "Probé mejores, pero ninguna como la de ella. Era increíble, la hacía en una asadera enorme. Duraba una tarde… el nieto que llegaba tarde, a veces no alcanzaba a probarla. Siempre pregunté y me quedó esa angustia de no haberla aprendido".