El fuerte reclamo de Marley a Maxi López después de reemplazarlo en MasterChef Celebrity
Marley cubrió al exfutbolista en MasterChef Celebrity en medio de una urgencia familiar, pero lo que vino después generó más ruido que agradecimiento. Así fue su reclamo a Maxi López.
4 nov 2025, 08:00
Aunque hace varios días ya que Maxi López regresó a Buenos Aires para retomar las grabaciones de MasterChef Celebrity, en la pantalla de Telefe aún están saliendo los capítulos del reality durante los cuales debió reemplazarlo Marley cuando el exfutbolista tuvo que viajar imprevistamente a Suiza por un problema doméstico de su mujer, la modelo sueca Daniela Christiansson.
Lo cierto es que la primera ronda, el conductor de Por el mundo logró cuidarle a Maxi el lugar en el concurso de cocina y pasó a la siguiente ronda, al tiempo que ya en la segunda semana de reemplazo un particular detalle generó desconcierto e intriga en el público.
Ocurre que este lunes por la noche, pudo verse que Wanda Nara le hizo una consulta a Marley que desató todo tipo de comentarios: “¿Maxi te escribió para felicitarte por reemplazarlo?”. Allí mismo pudo verse el rostro desconcertado de Alejandro Wiebe, quien no supuso lo que vendría.
Con su habitual sinceridad, Marley deslizó: “A mí no me escribió, seguramente habló con vos”, tirando la pelota para el lado de la conductora y exesposa de Maxi. Fue allí que la mayor de las Nara confesó que efectivamente había hablado con el padre de sus hijos varones y que estaba más que conforme con su desempeño.
“Le gustó cómo lo hiciste, me preguntó cómo eras detrás de cámaras y yo le conté”, deslizó pícara Wanda con una sonrisa de oreja a oreja, mientras que hasta los jurados se miraron risueños ante la consulta de la conductora de si no tendría problema en quedarse con el lugar si López no llegase a regresar.
Algo nervioso, Marley respondió fiel a su estilo repleto de furcios y entre risas, que sólo estaba a modo de un breve reemplazo, así como también hizo saber que estaba haciendo "malabares" para cuidar el puesto del exfutbolista.
Por último, y como para ponerle un nuevo toque de humor a la situación, el reemplazante de López cerró el tema con un sutil reclamo al exmarido de Wanda: “Espero que traiga muchos chocolates de Suiza”, comentario con una lectura claramente irónica tras el silencio de Maxi para con él durante los días que le hizo el favor de cubrirlo para que pudiese regresar por unos días a Europa.
Por qué Wanda Nara se quebró en MasterChef Celebrity al recordar su pasado
Este lunes, MasterChef Celebrity (Telefe) apeló a la emoción con una consigna cargada de recuerdos: cada participante debía preparar un plato que los transportara a un momento especial de su vida. Pero la consigna no solo tocó a los concursantes, sino también a la conductora del ciclo, Wanda Nara, quien terminó visiblemente emocionada al recordar a su abuela y sus recetas familiares.
"Esta noche van a tener que hacernos viajar en el tiempo a través de un plato", introdujo Germán Martitegui al dar comienzo a la velada, marcada por una atmósfera nostálgica donde la cocina se transformó en un puente hacia el pasado.
Damián Betular también se sumó a la consigna compartiendo su propio recuerdo: "Esa comida que tanto recordamos con amigos, las mesas familiares o alguna fiesta donde llegan parientes que no vemos hace mucho… ese momento es único, irrepetible y queda guardado en nuestra memoria", expresó. Luego agregó una anécdota personal: "Mi abuela hacía una torta que era un bizcocho muy simple de vainilla, crema, dulce de leche y duraznos en almíbar. Al día de hoy, cuando la pruebo, recuerdo esos domingos en familia que tanto extraño".
Conmovido por la situación, Donato de Santis quiso saber qué plato marcaba la memoria de la conductora: "A todo esto, Wanda, ¿a dónde te gustaría viajar en el pasado? ¿Qué comida te conecta con eso?", le preguntó.
Entre lágrimas, Wanda respondió: "Me emocionó un poco Betu con lo que decía, porque en mi casa cocinaba siempre mi abuela, la mamá de mi mamá. Hacía dos tortas: una era la de manzanas, que intento hacer pero nunca me sale igual, y otra…", dijo, intentando contener la emoción.
Luego continuó: "La otra era una pastafrola, pero nunca llegó a pasarle la receta a nadie. Yo pruebo distintas pastafrolas todo el tiempo, pero nunca volví a encontrar el sabor de la de mi abuela".
Finalmente, cerró su recuerdo con ternura: "Probé mejores, pero ninguna como la de ella. Era increíble, la hacía en una asadera enorme. Duraba una tarde… el nieto que llegaba tarde, a veces no alcanzaba a probarla. Siempre pregunté y me quedó esa angustia de no haberla aprendido".