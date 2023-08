El fuerte repudio de Ángel de Brito a los políticos tras el asesinato de Morena en Lanús

image.png

El conductor de LAM citó un video con declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en donde se despegó el caso de inseguridad en Lanús. "No tengo por qué meterme", dijo el funcionario y el periodista acotó: "Esto son: lacras. Fuera!".

Después, Ángel reposteó el comunicado del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que dice: "El Gobierno Provincial está coordinando tareas y esfuerzos con el Gobierno de Lanús". A lo que Ángel agregó: "El Gobierno de Lanús? Cínico. Chau".

El conductor dejó una reflexión sobre las PASO. "Si realmente están en desacuerdo en cómo vivimos, voten candidatos y partidos que no gobernaron nunca. De lo contrario, alimentamos una rueda que no termina jamás. El #QueSeVayanTodos es en las urnas, con la democracia como escudo para eliminar chorros, asesinos e ineficientes", sentenció.

Tras sus dichos, algunos usuarios le consultaron si piensa votar a Javier Milei, uno de los outsiders de estas elecciones. Al respecto, Ángel fue tajante: "No lo voto, y no hago campaña por ninguno. No me interesa vivir de la política".

El estupor de Flor de la V sobre el caso de la nena asesinada

Flor de la V empezó Intrusos (América TV) con un fuerte descargo sobre el caso que conmociona al país, el asesinato de Morena, una nena de 11 años, que fue víctima de un robo en la puerta de su colegio.

"Les quiero decir algo. Hoy pasó algo gravísimo en la Argentina: mataron a una nena de 11 años. Es inevitable que no toque el tema. Tengo hijos de la misma edad. Me pegó la noticia. Casi no puedo hablar", comenzó diciendo la conductora, visiblemente movilizada.

La figura de América dirigió su descargo a la dirigencia política. "¿Dónde está el ministro de seguridad de la provincia? ¿Dónde está el ministro de seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando a los políticos? ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas? ¡Yo no me quiero acostumbrar!", siguió.

"Esta nena estaba con su celular enviándole un mensaje a su abuela, porque su madre vive en Salta, para avisarle que llegó bien al colegio. ¿Cómo vamos a tener que estar mandando un mensaje para decir que llegamos bien a la escuela? Y ni siquiera ese mensaje llegó. Porque no tuvo la posibilidad de mandarle mensaje a su abuela. Esta nena murió camino al hospital", agregó.

Flor cuestionó que inacción de la clase dirigente: "Es hora que pensemos qué queremos hacer con esta sociedad. Qué pensamos hacer nosotros para cambiar esto que esta sucediendo. Nos estamos acostumbrando a ver que esto pase. ¿Qué van a hacer los políticos? ¿Qué nos van a proponer para que esto cambie?".

En el cierre de su descargo, la conductora de Intrusos recrudeció sus palabras dirigidas a los políticos y tuvo que pedir un corte, desbordada por el llanto. "Necesitamos medidas de seguridad, en carácter de urgente. Estoy impactada con esto. Espero que esté mirando Alberto Fernández, todos los candidatos, que deberían dar la cara y salir a hablar. Es una vergüenza lo que esta sucediendo. Ustedes son una vergüenza. Hipócritas. Caraduras. Vergüenza debería darles. Hay elecciones este domingo. Espero que pensemos qué vamos a votar. Y a los políticos debería darles vergüenza, ¿cómo hacen para apoyar la cabeza en la almohada?", cerró.