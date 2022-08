El fuerte testimonio de la exempleada de Vicky Xipolitakis en el juicio contra Javier Naselli

"Una noche, ella hablaba muy fuerte por teléfono. Yo estaba en la cocina y escuchaba que hablaba fuerte pero yo no sabía que ellos estaban discutiendo hasta que yo me asomé por el pasillo y ahí pude comprobar lo que estaba pasando. Ella estaba llorando mientras discutían y gritaban", remarcó.

"Cuando me asomo, veo que él la empuja a ella, con el nene en brazos. La niñera estaba ahí y no sé porqué ella no hizo nada. Yo me fui corriendo a la habitación y me tiré encima de la señora como para protegerla, no para meterme en lo que ellos estaban discutiendo porque no sé cuál era el motivo de la discusión. Si yo no me metía, podría haber pasado a mayores porque él le pegó a ella en ese momento", sumó.

Vicky Xipolitakis.jpg

"Cuando me vio a mí, que yo me tiré encima de la señora y traté de levantarla con el bebé, se quedó mudo. Ellos discutían mucho porque él no aceptaba nada de ella, los amigos de Vicky que venían a la casa, para él eran de lo peor".

Además, Gladys contó que le molestaba que Vicky esté tan pendiente de su hijo recién nacido: "Sí, es verdad. Es lamentable pero es así. Vicky nunca lo dejaba solo a Salvador, ni con la niñera. Dormía con ella ahí en el cuarto. A él le molestaba todo, sobre todo cuando volvía de viaje y estaba cansado".

"Ella siempre me decía que se casó queriendo formar una familia y siempre creyendo que él cambiaría cuando naciera el nene pero, pobrecita, no le salió bien. Él nunca cambió, siempre fue un hombre muy distante y siempre trató de separarla de todo su entorno y de lo que ella ama. Él era un tipo muy frío, no era una persona cariñosa ni con ella ni con el nene", concluyó la mujer.

Embed

Si filtró un fuerte chat de Vicky Xipolitakis contando sobre la relación de su hijo con su ex, Javier Naselli

En los Tribunales se dirime el juicio de divorcio entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli. Las denuncias se acumulan y cada vez son más fuertes.

Vicky asegura que sufrió violencia de género por parte de su ex y que no solo ella, sino también ahora ejerce sobre Salvador Uriel, el hijo que tienen en común.

La prueba de la Cámara Gesell arrojó resultados contundentes y Lucas Bertero dio a conocer un terrible chat que mantuvo con Vicky en le que le contó una infidencia.

Tras un encuentro entre Naselli y Salvado Uriel, la rubia asegura que el empresario fue violento con el niño. El pequeño al regresar a su casa junto “perchas y palos” para defenderse de su padre.

Es por eso que Vicky aseguró que tras ese encuentro a principios de año la Justicia le dio una restricción a Naselli.

Vicky conoció a Naselli en 2017, estuvieron un año juntos, y se casaron en una boda. Vivieron un tiempo en Estados Unidos, pero con la llegada del primer hijo de ambos las cosas cambiaron. Vicky aseguró que el empresario se volvió violento y a menos de un año de casarse se separaron.