Si filtró un fuerte chat de Vicky Xipolitakis contando sobre la relación de su hijo con su ex, Javier Naselli

La prueba de la Cámara Gesell arrojó resultados contundentes y Lucas Bertero dio a conocer un terrible chat que mantuvo con Vicky en le que le contó una infidencia.

Tras un encuentro entre Naselli y Salvado Uriel, la rubia asegura que el empresario fue violento con el niño. El pequeño al regresar a su casa junto “perchas y palos” para defenderse de su padre.

Es por eso que Vicky aseguró que tras ese encuentro a principios de año la Justicia le dio una restricción a Naselli.

Vicky conoció a Naselli en 2017, estuvieron un año juntos, y se casaron en una boda. Vivieron un tiempo en Estados Unidos, pero con la llegada del primer hijo de ambos las cosas cambiaron. Vicky aseguró que el empresario se volvió violento y a menos de un año de casarse se separaron,

Los secretos de Vicky Xipolitakis para criar sola a su hijo Salvador

Mientras se prepara para a subir a las tablas nuevamente y ya instalada en su nueva casa, Vicky Xipolitakis reveló cómo se organiza para criar sola a su hijo, al tiempo que continúa la batalla judicial contra su ex, Javier Naselli, por la cuota alimentaria del pequeño Salvador Uriel.

Inquieta como siempre, la griega, no conforme con su participación todas las tarde en Cortá por Lozano y los domingos en MasterChef La Revancha, ambos en Telefe, ahora sumará un trabajo nocturno. Sucede que Nito Artaza la llamó para formar parte de la revista teatral 'Cobra K', que próximamente estrenará en calle Corrientes, y Xipolitakis no dudó un segundo en aceptar.

Entrevistada por Implacables (El Nueve), Vicky contó “La propuesta me llegó luego de soñar algo similar. Me ofrecieron ser la primera vedette y dije que sí”. Al tiempo que agregó “Después me di cuenta que por ahí no iba a poder con todo. Pero sí. Una mujer con fuerzas puede todo, con trabajo y con hijo. Puedo ser mamá, puedo trabajar y es una oportunidad muy hermosa. Es volver a Calle corrientes después de mucho tiempo”.

Teniendo presente su nunca desapercibido paso por las cocinas de MasterChef, Vicky Xipolitakis confió que suele cocinarle a Salvador ante la pregunta de la cronista. “Sí, obvio. Siempre cociné. Me organizo. Hay que trabajar. Una mujer puede contra todo. Así que podemos criar”, aseguró risueña. Y sobre cómo se maneja con la crianza del pequeño Salvador, la griega confesó lo que lo logra “Gracias a mi familia que siempre me ayuda en todo. Y un gran hijo. Así que vamos para adelante. Me mudé, tengo mi casita, estoy cerca de mi familia y disfrutando ahora de mi dulce hogar”.

En tanto, sobre cuándo mostrará la carita de su hijo, Vicky explicó "Yo lo hubiese mostrado ayer pero hay una justicia que respetar. Y me encantaría que vean lo hermoso y bien criado que está. Pero ya va a llegar su tiempo, seguramente”.