Los secretos de Vicky Xipolitakis para criar sola a su hijo Salvador

Entrevistada por Implacables (El Nueve), Vicky contó “La propuesta me llegó luego de soñar algo similar. Me ofrecieron ser la primera vedette y dije que sí”. Al tiempo que agregó “Después me di cuenta que por ahí no iba a poder con todo. Pero sí. Una mujer con fuerzas puede todo, con trabajo y con hijo. Puedo ser mamá, puedo trabajar y es una oportunidad muy hermosa. Es volver a Calle corrientes después de mucho tiempo”.

vicky xipolitakis captura.jpg Vicky Xipolitakis en la producción fotográfica de la revista teatral 'Cobra K', que encabezará junto a Nito Artaza en calle Corrientes.

Teniendo presente su nunca desapercibido paso por las cocinas de MasterChef, Vicky Xipolitakis confió que suele cocinarle a Salvador ante la pregunta de la cronista. “Sí, obvio. Siempre cociné. Me organizo. Hay que trabajar. Una mujer puede contra todo. Así que podemos criar”, aseguró risueña. Y sobre cómo se maneja con la crianza del pequeño Salvador, la griega confesó lo que lo logra “Gracias a mi familia que siempre me ayuda en todo. Y un gran hijo. Así que vamos para adelante. Me mudé, tengo mi casita, estoy cerca de mi familia y disfrutando ahora de mi dulce hogar”.

En tanto, sobre cuándo mostrará la carita de su hijo, Vicky explicó "Yo lo hubiese mostrado ayer pero hay una justicia que respetar. Y me encantaría que vean lo hermoso y bien criado que está. Pero ya va a llegar su tiempo, seguramente”.

Se conoció la fecha del juicio de Vicky Xipolitakis contra su ex, Javier Naselli

Sabido es que poco y nada duró la felicidad matrimonial para Vicky Xipolitakis con Javier Naselli y todo terminó en un escándalo de magnitudes que dura hasta el día de hoy. Casados en febrero de 2018, apenas un año después la vedette lo denunciaba por violencia de género, situación que actualmente no tiene una resolución judicial.

Con un hijo en común de 3 años, Salvador Uriel, y muchos cruces de por medio con pericias psiquiátricas y psicológicas de por medio, en las últimas horas se conoció que ya hay fecha para el inicio del juicio oral y público en la causa que la vedette le inició al padre de su hijo tiempo atrás.

xipolitakis naselli.jpg Vicky Xipolitakis tuvo a su hijo Salvador Uriel con el empresario Javier Naselli, de quien se separó en los peores términos.

Según informó Lorena Taffarel, representante legal de Xipolitakis, la Justicia citó a Javier Naselli para el 28 de abril. Al tiempo que dejó claro en declaraciones televisivas que “Lo que espera mi clienta es una condena judicial, más allá de la condena pública que también debería suceder”. Así como también reconoció que en caso de ser condenado, se trata de “Una pena menor a tres años, por lo que no prevé prisión”.

Por último, la abogada de Vicky Xipolitakis dejó en claro que la rubia no pretende impedir el contacto de Naselli con el hijo que tienen en común, sino que puntualmente “Victoria denunció un hecho que sucedió en Lanús y a partir de ese hecho la Justicia tomó medidas de prevención para que Salvador no volviera a estar en riesgo”, concluyó sobre la medida de restricción perimetral vigente.