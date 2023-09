El fuerte video de Maxi Guidici desde el hospital: "Me tienen como si fuese un delincuente"

Si bien fue evaluado y ya dado de alta, lo cierto es que esta mañana cuando todavía seguía en el hospital Maxi subió un alarmante video a sus Instagram Stories, para terminar borrándolo minutos después junto a otra imagen donde se lo ve con una vía con suero en su brazo.

Maxi Guidici 1.jpg

“Todavía sigo acá. Son las 9 de la mañana. Desde la 1:30 estoy. Protocolo va, protocolo viene, estamos esperando un mail para que me puedan liberar. Ya me vieron los médicos”, se lo escucha relatar al ex GH. Asimismo, aseguró que estaba vigilado y disparó molesto contra el modus operandi del hospital.

“Tenemos un guardia acá pendiente, marca personal, no entiendo para qué, como si fuese un delincuente y hubiese hecho algo malo. La verdad que el trato, salvo de las dos chicas que están adentro, el trato del resto asqueroso. Yo no entiendo cómo podemos tener este tipo de gente trabajando en un lugar público. Es un asco. Estoy encerrado como si fuese un preso”, concluyó visiblemente incómodo.

El alarmante mensaje que Maxi Guidici le envió a su mamá antes de su intento de suicidio

Maximiliano Guidici, ex participante del reality Gran Hermano 2022, pasa por una delicada situación anímica y en la noche del jueves intentó quitarse la vida al consumir un blíster de pastillas, según consta en el acta policial.

En el ciclo Intrusos, América Tv, dieron detalles de las últimas horas del cordobés y cómo se dio ese impactante momento en su casa, donde fue ayudado por el Conejo Quiroga, quien fue a su auxilio.

Maxi le comentó a su mamá que iba a pasarle las claves de sus redes sociales y cuentas bancarias y esto le hizo mucho ruido a la mujer, quien llamó desesperada al Cone para que vaya a visitarlo.

Maximiliano Guidici.jpg

"Empezó a enviarle mensajes extraños a su mamá anoche dejándole las cuentas y eso alertó a su mamá, que lo llamó al Cone", indicó Pampito en el ciclo que conduce Flor de la V.

El Cone fue hasta el domicilio de Maxi una vez y lo vio tomando una copa de vino de manera normal. Al retirarse, recibió otro llamado de la mamá de su amigo llorando y ahí le pidió al portero del edificio que abriera la puerta.

"Tengo entendido que encuentra las hornallas abiertas", amplió el panelista.

Luego, Guido Záffora contó cuál fue el mensaje que le envió Maxi a su madre y que la preocupó mucho: "La mamá de Maxi lo llamó al Cone llorando porque él le dijo: 'Voy a hacer una locura'".