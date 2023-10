El fulminante mensaje de Ángel de Brito contra Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Dos lacras"

Embed

En Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich apuntó contra Ángel de Brito. El conductor de LAM dejó en evidencia al periodista de El Trece, que prefirió dar una primicia en vez de cuidar su amistad con Marina.

“Que seas vos el que se impacta, asombra, que cínicamente se sorprende porque traiciono a una amiga, ¡después de lo que le hiciste a Andrea Taboada! ¿Te llama la atención que alguien traicione a una amiga?”, manifestó Lussich.

“¡Vos no tenés cara, De Brito! Sos un caradura, de verdad te lo digo, Ángel. Te conozco de toda la vida. A Andrea Taboada la ninguneaste, la forr... humillaste, la ignoraste al aire, un día la echaste como a un perro a Taboada, ¿y vos te sorprendés de que traicione a una amiga? Vos no tenés cara”, completó el conductor de Socios del espectáculo.

La respuesta de Ángel de Brito no se hizo esperar. En su cuenta de Twitter, el conductor de LAM fue tajante al hablar de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Las lacras de @rodrigolussich y Pallares traicionan a su amiga Marina Calabró y quieren desviar el tema usándome. Dos basuras de amigos. Fracasaron en América y ahora en El Trece. Se la comieron doblada con Jorge Rial cuando se metió con la sexualidad de Pallares. No sirven para nada".

Rodrigo Lussich habló tras el enojo de Marina Calabró

Este lunes en Socios del espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich se refirió a la separación de Marina Calabró y habló de la "traición" de su parte al dar a conocer la noticia.

"No hubo una traición. La separación tiene unos meses ya y si uno hubiese querido traicionarla, lo hubiera contado antes. Yo fui a comer con ella y con Pallares en junio y nos dio a entender que estaba pasando un momento complicado. Nosotros no dijimos nada en absoluto", expresó el conductor.

Lussich indicó que le parece "injusto" que lo tilden de "traidor". "Marina sabe cómo pasaron las cosas. Ella me dijo que no sabía si lo iba a contar Ángel en LAM o nosotros este lunes en Socios. Nunca me inhabilitó para contarlo. Entiendo que yo me equivoqué, que tuve un impulso tuitero, pero se dijeron cosas que no son ciertas y me duele, me parece injusto que se me haya puesto ese mote", agregó.

El conductor de EL Trece aseguró que nada va a empañar el vínculo de amistad que lo une a Marina. "Esto no deja de ser una anécdota, un mal viernes, un malentendido. Para mi fue una situación poco grata porque hay un cariño real, una amistad real y lejos de mí estaba cagarme en esta amistad pero la realidad es que nada va a ensuciar lo que tenemos", cerró.