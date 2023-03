El furioso audio de Dante Ortega a Cande Tinelli con un increíble reproche tras el escándalo con Guillermina Valdés

Dante Ortega

En tanto, por la noche la angelita Yanina Latorre reveló desde LAM que además "Dante le mandó un audio a Cande enojadísimo. Un audio donde le reprocha todo lo que hizo y por qué lo hizo público".

"Me pareció un tanto desubicado el audio, una frase. Él le dijo: 'Mi mamá fue a visitar a tu mamá cuando estuvo internada y ustedes nunca le agradecieron'. Cuando uno va a ver a alguien a un sanatorio, no hay nada que agradecer, uno va por humanidad", detalló la panelista indignada por el reproche referido a la internación de Soledad Aquino que terminó en un trasplante de hígado.

Cande Tinelli criticó sin piedad a Guillermina Valdés y cuestionó sus actitudes con su padre: "Le hizo un poco..."

Este miércoles, en LAM (América TV), Cande Tinelli criticó sin filtros a Guillermina Valdés, y le dijo de todo, sobre con respecto a la relación con su papá, Marcelo Tinelli.

"Nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes, no se, a mi me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo", comenzó muy dura y añadió, "hay un tema de piel, no se, la respeto, está todo bien, pero nunca tuve piel con ella, hay como algo... no se".

Sobre cómo creía que ella le caía a Guille, aseguró, "Ella conmigo más o menos, con mi hermana se llevaba mejor, mi hermana es más tranquila".

"¿Sentís que le hizo mal a tu papá?", le preguntó Nazarena Vélez, y no lo dudó: "Sí, creo que si, no quiero meter la pata, pero creo que dejó de hacer muchas cosas en su relación. Como que ella no lo apoyaba", dijo.

"¿Se metía en el programa?", indagó Ángel de Brito, y ella arremetió "Creo que sí, y creo que fue jurado para estar ahí medio 'controlanding'. Ella desconfiaba de todas".

Y cuando el conductor le preguntó si ella lo opacaba, Cande no lo dudó: "Sí", dijo, e incluso aseguró que los hijos de ella, Paloma, Dante y Helena, "No fueron agradecidos con mi papá". ¡Durísima!