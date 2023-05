El furioso descargo de la China Suárez luego de que se sepa quien sería su nuevo novio

"Él es el que llevó a la China a Qatar y habrían empezado a gar... ahí", dijo Yanina, y aseguró saber "barbaridades que todavía no me animo a contar. El la define como una mujer libre", dijo.

Lo cierto es que minutos después de que la angelita afirme que la ex de Rusherking estaba en un affaire, la China se indignó y decidió usar sus redes para hablar del tema.

"Bueno acá estoy, terminando una reunión de trabajo, ¿Cuántos novios en una semana?", se preguntó súper irónica, "Me separé hace 3 semanas, ya tuve un novio de 60 y ahora estoy con mi amigo productor Rodo Lamboglia", sumó.

"¿Quien será mi nuevo novio mañana? Suscríbanse a mi canal que ya van a tener novedades", cerró, enojadísima, y acompañó la publicación con fotos del hombre en cuestión, de quién asegura ser sólo amiga y compartir trabajos.

Los picantes tuits de Ángel de Brito y Yanina Latorre sobre el supuesto romance de La China Suárez con un hombre mayor que ella

En las últimas horas, en sus historias en Instagram, La China Suárez explotó contra Guillermo Coppola por dar a entender que ella estaba viviendo un romance con un hombre mucho mayor que ella.

"En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mí vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'", expresó la actriz, en referencia al representante de jugadores, que estuvo el lunes en Intrusos.

En su cuenta de Twitter, Ángel de Brito se hizo eco del descargo de La China. "¿De qué programa habla y quién era el de 60?", comentó el conductor de LAM en dicha red social.

"¿Cuál sería el problema de contar que alguien sale con una persona?", acotó Yanina Latorre en otra publicación. "Hoy contas bien como es #LAM", agregó el periodista. "Hoy no se pierdan #LAM. Tengo otra primicia", prometió la angelita.