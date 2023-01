El furioso descargo de Mauro Icardi tras la filtración de chats con una modelo

En las últimas horas, en un posteo en Instagram, Mauro Icardi desmintió la veracidad de esos chats y fue tajante en su postura.

image.png

“Hola a todos. Escribo para desmentir rotundamente todos los chats, mensajes, llamadas o lo que quieran inventar en mi nombre”, comenzó diciendo el futbolista en dicha publicación.

“No hablé con ninguna chica desconocida fuera de mi círculo íntimo, no lo necesito. Y vuelvo a repetir: hoy más que nunca reitero que estoy para un poquito más que para escribirle a minitas por Instagram”, continuó.

Y, por último, que en su circulo intimo saben que él no le escribiría a "este tipo de persona". “Los que me conocen saben muy bien la verdad. En el caso de que tuviera que escribir, seguramente no sería este tipo de persona. Les mando un beso y pueden buscar fama en otra parte”, cerró.

Mauro Icardi Rocío Galera.jpeg

El profundo mensaje de Mauro Icardi por el cumpleaños de Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, está de cumpleaños. En su cuenta de Instagram, Mauro Icardi le dedicó un profundo mensaje al joven, con quien tiene un vínculo muy afectuoso.

“Feliz Cumpleaños Bomber de mi corazón", comenzó diciendo el jugador en el posteo, donde se lo ve en una cancha con el muchacho.

"Hay millones de fotos que podría elegir, pero esta es la que más orgullo me da, un ser humano con un corazón que no te entra en el pecho. Tan bueno, y tan responsable como eras ya desde esos tiempos por tu sueño de jugar a la pelota y en la vida cotidiana”, siguió.

image.png

Al finalizar, Icardi destacó que siempre conectaron desde la pasión por el fútbol. "¿Cuántas horas que pasamos pateando en esta canchita? Hoy ya sos un adolescente de 14 años pero para mi, vas a seguir siendo ese chiquito que camina todo el día con una pelota en sus pies por toda la casa. Deseo que la vida te siga llenando de cosas buenas y que todas tus metas y sueños se puedan cumplir. Voy a estar siempre presente en cada paso para acompañarte a realizar cada cosa que te propongas. Te Amo", cerró.