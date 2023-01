La tajante respuesta de Mauro Icardi ante los rumores de una nueva conquista

A partir de allí surgió la conversación entre ellos que mostró LAM, donde la cordobesa lo avanzó de una. "Sos vos? O te manejan las redes?" fue el mensaje de la joven, que inmediatamente Icardi respondió: "Soy yo. A mí nadie me maneja nada".

icardi conquista.jpg

Allí, rápida de reflejos Galera fue directa disparando: "Me encantaría conocerte. ¿A dónde estás?". "Estoy en Estambul y me interesás. Estoy complicado lo único que te pido privacidad", puede leerse en el intercambio filtrado. En tanto, la chica ya salió anoche mismo a hablar con el locutor Héctor Rossi desde su ciclo radial La noche Pop (FM 101.5) confirmando todo.

Allí Rocío admitió que ella subió las capturas del ida y vuelta con Icardi porque se quedó helada: "Yo soy una chica común y no logro entender cómo llegué a él". Al mismo tiempo reconoció "No lo conozco personalmente", pero aseguró "Y... es Mauro Icardi. A quién no le gusta...".

"Divorciado no creo que esté, por eso fue una de las razones por las que no seguí [hablando] más... Pero después de enterarme que Wanda anda con otra persona me hizo dudar por qué justo hoy me habló" explicó Rocío, y reveló que Mauro la invitó a Turquía para conocerlo: "Después de lo que yo subí, él me siguió hablando y lo único que me puso es que si yo quería y a mí me interesaba me podía pasar los pasajes". "Después de eso no hablamos más" reconoció.

No obstante, en la mañana de este sábado Mauro Icardi salió a decir lo suyo desde sus redes sociales desmintiendo tal conversación y conquista.

"¡Lo aclaro para que quedan dudas! ¿Con esta también me caso en rito espiritual? Avisen cualquier cosa...(emojis de risas) TODO FALSO!!! Considero que estoy para un poquito más que esto. Hoy en día cualquiera se hace 'famoso' (emoji de una mano haciendo montoncito)", posteó enojado Mauro. A todo esto, ¿Qué opinará Wanda del asunto?

Mauro Icardi historia IG desmiente conquista Rocía Galera.jpeg

El verdadero y polémico motivo que impide la reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara

El Wandagate no tiene fin, y mientras pasan las horas, aparecen más motivos de pelea, reconciliación, infidelidades y mucho más entre Mauro Icardi y Wanda Nara, y este jueves, en LAM (América TV), se conoció el verdadero y polémico motivo que impide la reconciliación entre el futbolista y la empresaria que por estos días es vinculada al futbolista senegalés Keita Baldé.

"Hace unos días contamos que Wanda era una de las posibles conductoras de Masterchef, algo de lo que esta cada vez más cerca de que eso ocurra", comenzó Ángel de Brito y se refirió al "20% de no reconciliación" que mencionó Ana Rosenfeld sobre la pareja, en A la tarde.

El verdadero y polémico motivo que impide la reconciliación entre Mauro Icardi y Wanda Nara.jpg

"Wanda quiere trabajar, y Mauro no quiere que trabaje. Ese es el único tema que hoy los separa. Si no fuera por eso, se hubieran dado una nueva oportunidad", aseguró Ángel.

"Él insiste en que no trabaje y ella va a trabajar. Ella está dispuesta a seguir su vida", sumó de Brito, dejando en claro que la decisión de Wanda está más que tomada, y está con un pie adentro de la conducción del nuevo tanque de Telefe, Masterchef.